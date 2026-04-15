Ankara'da FETÖ Soruşturması! 6 Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, örgütün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütsel çeşitli faaliyetlerde bulunan ve örgütün gizli haberleşme aracı 'ByLock' yazışma programını kullandıkları tespit edilen 6 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Kaynak: DHA

Mansur Yavaş Soruşturma İzni İçin İlk Kez Konuştu: İftiralar Bana Yapışmaz Mansur Yavaş Soruşturma İzni İçin İlk Kez Konuştu: İftiralar Bana Yapışmaz
Ticaret Bakanlığı’ndan Sert Adım: Yasa Dışı Bahis Reklamına Geçit Yok Yasa Dışı Bahis Hesaplarına Erişim Engeli
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Lisedeki Kanlı Saldırının Perde Arkası Ortaya Çıktı: Sosyal Medyadaki Paylaşımlar Dikkat Çekti Lisedeki Kanlı Saldırının Perde Arkası Ortaya Çıktı: Sosyal Medyadaki Paylaşımlar Dikkat Çekti
Türkiye’ye Çöl Tozu Dalgası: Bu İllerde yaşayanlar Dikkat Türkiye’ye Çöl Tozu Dalgası: Bu İllerde yaşayanlar Dikkat
Marmaray'da Hareketli Dakikalar! Peron Tamamen Boşaltıldı Marmaray'da Hareketli Dakikalar! Peron Boşaltıldı
ABD'de Görülmemiş Hamle! Trump Görevden mi Alınıyor? ABD'de Görülmemiş Hamle! Trump Görevden mi Alınıyor?
Gülistan Doku'nun Son Mesajları Ortaya Çıktı: Korkuyorum, Zaman Bitti 'Korkuyorum, Zaman Bitti'