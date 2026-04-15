Gülistan Doku'nun Son Mesajları Ortaya Çıktı: Korkuyorum, Zaman Bitti
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yıllar sonra yeniden açılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gülistan’ın kaybolmadan önce sevgilisi Zeynal Abarakov ile yaptığı son WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi. Doku'nun mesajlarına tv100 ulaştı. Gülistan’ın mesajlarda "Korkuyorum" dediği görüldü.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması farklı bir boyut kazandı. Cinayet şüphesiyle 7 ilde düzenlenen operasyonda dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişliği yapan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku'nun sevgilisi Zeinal Abakarov'un aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma giderek derinleşirken soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gülistan’ın kaybolmadan önce yabancı uyruklu sevgilisi Zeynal Abarakov ile yaptığı son WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi.
tv100 Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce attığı mesajlara ulaştı. Gülistan, sevgilisine “Korktuğunu” söylerken, Abarakov önce yurda gitmesini ya da “Küba Kafe’nin yanına geçmesini” söylediği görüldü.
Gülistan Doku: Korkuyorum sadece
Zeynal Abarakov: Yurda geç. Yoksa kubanın yanına
Gülistan: Benden nefret ediyorsun
Zeynal Abarakov: Ben çok seviyorum seni
Gülistan: Konuşmuyorsun dimi
Zeynal Abarakov: Yurda geç. Yoksa Kubanın yanına. Bunu yapmadın zmn kadar. Ben de konuşma
Gülistan: Zaman yok artık bizim için. Bitti zaman
Zeynal Abarakov: Herkes arıyor. Seni soruyor
Kaynak: tv100