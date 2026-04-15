Mansur Yavaş Soruşturma İzni İçin İlk Kez Konuştu: İftiralar Bana Yapışmaz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı’nın hakkında verdiği soruşturma iznine tepki gösterdi. Suçlamaların dayanaksız olduğunu savunan Yavaş, “Bu tür iftiralar bana yapışmaz” ifadelerini kullandı ve yarın saat 11.00’de kapsamlı açıklama yapacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’nın, 2023’te Karabük’teki seçim mitinginde Ankara Büyükşehir Belediyesi araçlarının kullanıldığı iddiasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdi. Konu hakkında ilk kez konuşan Yavaş, suçlamaların dayanaksız olduğunu belirtti.

'BIRAKIN ARAÇ KULLANMAYI, MAAŞ ALMIYORUZ'

Soruşturma izniyle ilgili değerlendirmesi sorulan Yavaş, “Allah’a şükür, böyle zorlama şeylerle ne halt edecekler bilmiyorum. Vatandaş her şeyi görüyor. Bizim özellikle bu konularda ne kadar titiz olduğumuzu ve herkese örnek olmaya çalıştığımızı herkes biliyor. Belediyenin arabalarını mümkün olduğu kadar kullanmıyoruz. Bırakın araç kullanmayı, maaş almıyoruz. Ben Beypazarı Belediye Başkan adayı olduğumda 2009’da da maaş almadım. Yani bu kadar titiz olan birisine böyle saçma sapan şeylerle suçlama olmaz. Kamuoyu tabii bunu değerlendirecektir" şeklinde konuştu.

'BU TÜR İFTİRALAR BANA YAPIŞMAZ'

Bu tür iddiaların çalışmalarını etkileyip etkilemediği sorusuna da yanıt veren Yavaş, “Bu tür iftiralar bana yapışmaz. Zaten bu haberlerin altına vatandaş gereğini yazıyor. Herkesin, bakanların seçimlerde kamu araçlarıyla her yere gittiğini herkes biliyor, tam tersine bunu yapmayan birisinden hesap soruyorlar. Yani garip. Neyse artık. Bunlara alışacağız. Bir basın toplantısı düzenleyip açıklama yapacağım” ifadelerini kullandı.

YARIN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Yavaş, soruşturma izni ve benzer işlemlerle ilgili kapsamlı açıklamayı yarın saat 11.00’de yapacağını belirtti. Yavaş, bu toplantıda yalnızca son soruşturmayı değil, benzer durumlarda bakanlığın nasıl tutum aldığını da anlatacağını söyledi.

