CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir İBB Genel Sekreter Vekilliğine Atandı

CHP Genel Başkan Yardımcılığından ayrılan Volkan Demir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Vekilliği görevine atandı. İBB tarafından yapılan açıklamada Demir'e yeni görevinden dolayı başarılar dilendi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir İBB Genel Sekreter Vekilliğine Atandı

İBB İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü, İBB Genel Sekreterlik Vekilliği görevine CHP Genel Başkan Yardımcılığı'ndan ayrılan Volkan Demir'in atandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri V. görevine Sayın Prof. Dr. Volkan Demir atanmıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz" dendi.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden 1997 yılında mezun olduğu belirtilen Volkan Demir'in, veri uygulamaları, serbest bölgeler, vergi muhasebesi, sermaye piyasaları, borsa, uluslararası muhasebe ve raporlama alanlarında çalıştığı belirtildi.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB'ye açılan soruşturma ve düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra genel sekreterlik görevinden ayrılmıştı. Demir, yeni görevi için CHP MYK'dan ayrılmıştı.

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Kaynak: AA

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