Kar Yağışı Etkili Oldu, Sürücüler Mahsur Kaldı

Bahar aylarının gelmesine rağmen kar yağışı yurdu terk etmezken, Sivas’ta etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sivas-Gürün karayolu ulaşıma kapandı. 80 binek otomobil, 4 otobüs ve 6 tır yolda mahsur kaldı. Karayolları ve Gürün İlçesi Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları ile yol kısa sürede araç ulaşımına açılarak mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

Kaynak: İHA