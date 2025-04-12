Kar Yağışı Etkili Oldu, Sürücüler Mahsur Kaldı

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Sivas-Gürün karayolu ulaşıma kapanırken, 80 binek otomobil, 4 otobüs ve 6 tır yolda mahsur kaldı.

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Kar Yağışı Etkili Oldu, Sürücüler Mahsur Kaldı

Bahar aylarının gelmesine rağmen kar yağışı yurdu terk etmezken, Sivas’ta etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sivas-Gürün karayolu ulaşıma kapandı. 80 binek otomobil, 4 otobüs ve 6 tır yolda mahsur kaldı. Karayolları ve Gürün İlçesi Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları ile yol kısa sürede araç ulaşımına açılarak mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

Kaynak: İHA

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