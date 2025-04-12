Ardahan-Kars Kara Yolunda Ölümlü Kaza

Ardahan-Kars kara yolunda kamyonet ile kar küreme aracı çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

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Ardahan-Kars Kara Yolunda Ölümlü Kaza

Ardahan-Kars kara yolunda bir kamyonet ile kar küreme aracı çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Kar yağışının etkili olduğu Ardahan-Kars kara yolunda karla mücadele çalışmalarına katılan kar küreme ve tuzlama aracına kamyonet çarptı. Olay yerine AFAD, itfaiye ve jandarma ile polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede araçta sıkışan Muhammet Adam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Cesur İnce ve Abubekir Oymak sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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