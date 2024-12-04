CHP Gençlik Kolları'nda Devir Teslim

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen törende, eski başkan Gençosman Killik, yeni başkan Cem Aydın'a hayırlı olsun dileklerini ileterek görevi devretti. Aydın ise, "Gençlik örgütünün dinamiklerini ve önemini her seçimde daha iyi anlıyoruz. Bu örgüt, sayıca artarak ve güçlenerek saha gücüyle birlikte partimize büyük bir dinamizm kattı. Birlikte başardık, birlikte mücadele ettik. 31 Mart seçimlerinde, ülke genelinde Cumhuriyet Halk Partimizin kazandığı zafer, sadece sandıkta elde edilen bir başarı değil; aynı zamanda gençlerin, siyasetteki korkularını aşarak, birçok yerde genç adaylarıyla meydan okuduğu ve somut başarılar elde ettiği bir zaferdir. Gençlerin siyasete dair duyduğu korkular, o gün tuzla buz oldu" dedi.

Gençlerle birlikte geleceği yeniden inşa edeceklerini dile getiren Aydın, "Gençliği kucaklayacağız, onların gücünü ve enerjisini ülkemizin yararına kullanacağız. Gençosman başkanım ve değerli yönetim kurulunun bizlere devrettiği bu kutlu bayrağı daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacak, bu bayrağın dalgalandığı her alanda bizler de aynı şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Ve en önemlisi, bu partinin hiçbir ferdini, hiçbir gencini, zorbaların ve haksızların iktidarına kurban etmeyeceğiz. Hiçbir zaman iktidar uğruna adaletin ve halkın hakkının zedelendiği bir yolu seçmeyeceğiz. Bugün Gençosman başkanımdan bayrağı yerelde birinci parti olarak devralıyorum ve kurultayda da söylediğim gibi bu bayrağı devrederken iktidar partisinin gençlik kolları genel başkanı olarak devredeceğim. Enerjimiz ve kararlılığımızla iktidara hep birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem