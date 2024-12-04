Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Veliaht Prensiyle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi ile Akshino Fumihiyo ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Veliaht Prensiyle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akshino Fumihito ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Japonya Veliaht Prensi Fumihito'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Erdoğan ve Fumihito, merdivenlerde Türk ve Japonya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Kabulde İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Japonya heyeti de yer aldı.

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