Cenaze Yolunda Dehşete Düşüren Kaza! Kağıt Gibi Ezildi, 2 Kişi Öldü

İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye gitmek için yola çıkan 2 kişinin içinde bulunduğu otomobil Amasya'da bir tıra arkadan çarptı. Feci kazada araç kağıt gibi ezildi, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, memleketleri Ordu'nun Kabataş ilçesindeki bir yakınlarının cenazesine gitmek için İstanbul'dan yola çıkan Zafer Bozkurt ve Ümit Çatanak'ın içinde bulunduğu otomobil, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Şahinler köyü yakınlarında yola çıkan tırın dorsesine arkadan çarptı.

Cenaze Yolunda Dehşete Düşüren Kaza! Kağıt Gibi Ezildi, 2 Kişi Öldü - Resim : 1

KAĞIT GİBİ EZİLDİ

Dorseye ok gibi saplanan otomobildeki 2 kişi olay yerinde feci şekilde can verdi. Olay yerine polis, jandarma, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Cenaze Yolunda Dehşete Düşüren Kaza! Kağıt Gibi Ezildi, 2 Kişi Öldü - Resim : 2

Sıkıştıkları yerden çıkarılan cenazeler yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cenaze Yolunda Dehşete Düşüren Kaza! Kağıt Gibi Ezildi, 2 Kişi Öldü - Resim : 3

Kaynak: İHA

Amasya kaza Cenaze
