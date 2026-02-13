Cenaze Yolunda Dehşete Düşüren Kaza! Kağıt Gibi Ezildi, 2 Kişi Öldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgiye göre, memleketleri Ordu'nun Kabataş ilçesindeki bir yakınlarının cenazesine gitmek için İstanbul'dan yola çıkan Zafer Bozkurt ve Ümit Çatanak'ın içinde bulunduğu otomobil, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Şahinler köyü yakınlarında yola çıkan tırın dorsesine arkadan çarptı.

KAĞIT GİBİ EZİLDİ

Dorseye ok gibi saplanan otomobildeki 2 kişi olay yerinde feci şekilde can verdi. Olay yerine polis, jandarma, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan cenazeler yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA