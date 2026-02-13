CHP'nin Şişli Mitingi Davasında Tüm Sanıklara Beraat

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart operasyonuyla tutuklanmasının ardından CHP tarafından 26 Mart 2025 tarihli Şişli mitingine katılanlardan 10’u gözaltına alınmış, bu isimlerden ikisi ise bir süre tutuklu kalmıştı.

10 kişi hakkında “Toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma” ve “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlamasıyla iddianame düzenlenmişti. İddianame, İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilerek dava açılmıştı.

'YASAK KARARI HUKUKA AYKIRI'

Davanın karar duruşması ise bugün görüldü. Duruşma savcısı, esas hakkında mütalaasında tüm sanıkların üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

Bazı sanıklar ve avukatları ise mütalaaya karşı beyanda bulunarak beraat istedi. Suça dayanak gösterilen İstanbul Valiliği “yasak” kararının hukuka aykırı olduğunu belirten avukatlar, ceza talepli mütalaaya itiraz etti.

TÜM SANIKLARA BERAAT

Duruşmaya 5 dakika ara veren hakim, aranın ardından kararını açıkladı. Hakim, “suçun unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle tüm sanıkların beraatına karar verdi.

Kaynak: ANKA