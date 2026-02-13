Ülkü Ocakları’ndan Gençlik Seferberliği: Bağımlılıklara Karşı ‘Koruma Kalkanı’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocaklarının aylık yayımlanan Eğitim ve Kültür Dergisi'nin şubat sayısını alkol ve tütün kullanımı, sanal kumar ve dijital ekran bağımlılığıyla mücadele konularına ayırdıklarını söyledi.

Türkiye Yeşilay Cemiyetinin de katkılarıyla aralarında akademisyenler, psikologlar, eğitimciler, gazeteciler, sporcular ve sanatçıların yer aldığı pek çok ismin kaleme aldığı yazılarla gençlere rehberlik etmeyi amaçladıklarını ifade eden Yıldırım, gençliğin milletin geleceği olduğunu, Ülkü Ocaklarının ise yalnızca bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda gençler için bir 'koruma kalkanı' işlevi gördüğüne dikkat çekti.

Bugün, Türk toplumunun karşısında yeni bir cephe olduğunu dile getiren Yıldırım, "Bu cephe tankla, tüfekle gelmiyor. Bu cephe uyuşturucuyla geliyor, alkolle geliyor, sanal kumarla geliyor ve dijital bağımlılıklarla geliyor" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, gençleri yalnızca korkutarak zararlı alışkanlıklardan uzak tutmanın mümkün olmayacağına dikkati çekerek, hedefi olan, amacı olan gençlerin kendilerini zararlı alışkanlıklardan daha iyi koruduğunu söyledi.

‘YEŞİLAY İLE BÜYÜK SORUMLULUK PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’

Yaptıkları saha çalışmalarında, tarih bilgisi güçlü olan gençlerin uyuşturucu madde, sanal kumar ve ekran bağımlılığı gibi alışkanlıklardan uzak durduğunu gördüklerini ifade eden Yıldırım, "Çünkü bağımlılık boşlukta filizleniyor. Kimliği olmayan, aidiyeti olmayan, hedefi olmayan ve ait olduğu yeri bilmeyen genci esir alıyor. Şunu söylüyoruz, bir gencimizi uyuşturucuya teslim etmek bir vatan toprağını kaybetmekten farksızdır. Bir gencimizi kurtarmak demek, bir aileyi kurtarmaktır, bir mahalleyi kurtarmaktır, bir milleti kurtarmaktır ve bir geleceği kurtarmaktır. O yüzden biz Ülkü Ocaklarımızdaki her gencimize sahip çıkmak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Gençlerimizi bir şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Onlara görevler veriyoruz, sorumluluklar yüklüyoruz. Gidiyoruz gençlerimizle ağaç dikiyoruz, sürdürülebilir tarım projeleri yapıyoruz. Tarih eğitimleri veriyoruz, kitapları hazırlıyoruz, spor yapıyoruz. Yeşilay ile ciddi anlamda büyük sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. Olabildiği kadar ailelerle iletişim halindeyiz. Özellikle büyük şehirlerde hem anne çalışıyor hem baba. Bu sefer çocukla ilgilenemiyorlar. Bu nedenle sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düşüyor. Ülkü Ocakları burada gençlerimizi korumak anlamında büyük çaba sarf ediyor” ifadelerini kullandı.

Ahmet Yiğit Yıldırım, bağımlılıkla mücadelenin devlet politikalarıyla da desteklendiğine vurgu yaparak, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda yaptığı konuşmada bu işin ciddi bir şekilde takip edilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Bu çalışmaları kendisi yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da gençliğin korunması için önemli çalışmalar yürüttüğünü zaten görüyoruz. İnşallah bu tür zararlı alışkanlıklardan gençlerimizi koruyabilmek için çalışmalarımızı artıracağız" şeklinde konuştu.

‘MİLLİ FUTBOLCU MERİH DEMİRAL DA KATKI SUNDU’

Yıldırım, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Dergisi'nin Şubat sayısında bağımlılıkla mücadeleyi çok boyutlu ele aldıklarını belirterek, "Bu sayımızda madde bağımlılığı, alkol ve tütün bağımlılığı, sanal kumar bağımlılığı ve dijital ekran bağımlılığı konularını işledik. Alanında uzman doktorlarımız, psikologlarımız, öğretmenlerimiz, gazetecilerimiz, yazarlarımız, araştırmacılarımız ve sporcularımız değerli yazılarıyla gençlerimize destek oldu. Amacımız bağımlılıkla mücadelede gençlerimizi bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak." dedi.

Dergiye, milli güreşçi Nesrin Baş, sanatçı Ali Kınık ve milli futbolcu Merih Demiral'ın da katkı sunduğunu aktaran Yıldırım, Demiral'ın bağımlılığa karşı duruşu konu edinen bir yazı kaleme aldığını belirterek, şöyle devam etti: "Atmış olduğu gollerle, mücadelesiyle, ahlakıyla, duruşuyla hepimizin gönlünde taht kurmuş bir sporcumuz. Dergimizde 'Spor, Aidiyet ve Şahsiyet' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Kendisiyle irtibata geçip böyle bir mücadele verdiğimizi söylediğimizde o da tabii ki bunu mutlulukla karşıladı. Dergimizde kendisi de Türk gençliğinin yanında olduğunu gösterdi. Zaten yaşantısıyla, duruşuyla, mücadelesiyle örnek bir insan."

Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca tedavi değil önleyici çalışmalarla mümkün olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Gençlerimiz zararlı alışkanlıklara bulaştığında AMATEM, Yeşilay, YEDAM gibi kurumlarımız devreye giriyor. Ancak bulaşmasını engellemek sivil toplum kuruluşlarının görevi. Ülkü Ocakları olarak önleyici tedbirleri almak için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

'GENÇLERİMİZİN PROJELER ÜRETMESİNİ DESTEKLİYORUZ'

Yıldırım, Yeşilay ile ortak yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi vererek, Türkiye genelinde seminer ve konferanslar düzenlediklerini, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında sertifikalı eğitim programları gerçekleştirdiklerini, bu eğitimlerin gençlerin meslek ve kariyer gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Üniversite gençliğine yönelik yeni projeler de planladıklarını bildiren Yıldırım, teknoloji kulüpleri kurduklarını belirterek, "Hava savunma sistemlerinden yapay zekaya, siber güvenlikten enerji depolamaya kadar birçok alanda gençlerimizin projeler üretmesini destekliyoruz. Mayıs ayında da teknoloji festivali düzenleyerek gençlerimizin çalışmalarını sergileyeceğiz" bilgisini verdi.

Kaynak: AA