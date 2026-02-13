Otomobil, Temizlik Yapan İşçilere Çarptı! 1 Ölü 3 Yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil, otoyolda kaza sonrası temizlik yapan işçilere çarptı. İşçilerden Hüseyin Gökçe hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Otomobil, Temizlik Yapan İşçilere Çarptı! 1 Ölü 3 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi mevkisinde meydana geldi.

Halil B.’nin kontrolünü yitirdiği 34 JK 7260 plakalı otomobil, gece yaşanan kazanın ardından yolun temizlendiği alana girdi. Otomobil, bu sırada alanda temizlik yapan 3 işçiye çarptı.

Otomobil, Temizlik Yapan İşçilere Çarptı! 1 Ölü 3 Yaralı - Resim : 1

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçilerden Hüseyin Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Halil B. ile 2 işçi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Osmaniye Trafik kazası
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Mardin’de Korkunç Olay! Medine Akpınar, Evinde Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu Mardin’de Bir Kadın Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu!
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Beyaz Saray'ın 'Sır Kadını' Tercüman Olcay Kartarı Rached Hayatını Kaybetti Beyaz Saray'ın 'Sır Kadını' Tercüman Olcay Kartarı Rached Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Zeki Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece 3 İl Listeye Girebildi Dünyanın En Zeki Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece 3 İl Listeye Girebildi
Ne Gül Ne de Papatya: İşte Sevgililer Günü'nün Yeni Gözdesi Ne Gül Ne de Papatya: İşte Sevgililer Günü'nün Yeni Gözdesi
Onlyfans Operasyonunda Gözaltı Kararı Verilen İsimler Belli Oldu: Cansu Bade Taş, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın... Onlyfans Operasyonunda Gözaltı Kararı Verilen İsimler Belli Oldu
Memurlara Çifte İkramiye Hamlesi: Yasa Teklifi Meclis’e Sunuldu Memurlara Çifte İkramiye Hamlesi: Yasa Teklifi Meclis’e Sunuldu
İBB’nin İftar Menü Fiyatlarına Zam: İşte Yeni Ücretler… İBB’nin İftar Menü Fiyatlarına Zam, İşte Yeni Ücretler…