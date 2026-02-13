Otomobil, Temizlik Yapan İşçilere Çarptı! 1 Ölü 3 Yaralı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil, otoyolda kaza sonrası temizlik yapan işçilere çarptı. İşçilerden Hüseyin Gökçe hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Kaza, sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi mevkisinde meydana geldi.
Halil B.’nin kontrolünü yitirdiği 34 JK 7260 plakalı otomobil, gece yaşanan kazanın ardından yolun temizlendiği alana girdi. Otomobil, bu sırada alanda temizlik yapan 3 işçiye çarptı.
YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçilerden Hüseyin Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Halil B. ile 2 işçi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: