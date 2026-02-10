Kırmızı Işıkta Faciaya Ramak Kala! Ok Gibi Saplandı...
Eskişehir'de meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Kırmızı ışıkta durmak için fren yapan kamyonun kasasındaki demirler, önünde bekleyen otomobile ok gibi saplandı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, Eskşehir'in Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Mustafa Özel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde trafik ışıklarında duran otomobilin arkasında durmaya çalışan inşaat demiri yüklü kamyonun sürücüsü frene bastı.
DEMİRLER OK GİBİ SAPLANDI
Fren ile birlikte kamyonun kasasında yüklü olan demirler öne doğru kaydı. Kayan demirler kamyonun önünde bekleyen otomobilin arka camından içeriye girdi.
Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, facianın eşiğinden dönüldü.
