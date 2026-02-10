Kıyafetiyle Hedef Alınmıştı: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Gözyaşlarını Tutamadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, parti genel merkezindeki makamında, Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ve beraberindekileri ağırladı. Hasan Basri Yalçın, burada, Belediye Başkanı Güneş'e yönelik hakaret içeren sözlü saldırılara ilişkin toplumsal ve çok anlamlı bir tepki oluştuğunu ifade etti.

Hala başörtüye yönelik zihniyetin, rahatsız edici tutumun, bu toplumun temel değerlerine yönelik nefret dilinin sona ermediğine işaret eden Yalçın, "Hani şey derlerdi. 'Biz aslında başörtüsüne karşı değiliz, türbana karşıyız. Annelerimiz, anneannelerimiz gibi taksanız sorun olmaz'. Şalvarıyla, örtmesiyle bir Anadolu kadınını hazmedemeyecek kadar maalesef kin ve nefret dolu insanlar. Meselenin zaten hukuki süreci de başladı. İnşallah bizim bunlarla, bu zihniyetle de mücadelemiz devam edecek. Zeynep Başkan ve arkadaşları, tam da temsil etmesi gereken şeyi temsil ederek hepimizin gururu oldular" şeklinde konuştu.

‘BU ÜLKEDE ÇOK CİDDİ BİR ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜNE İHTİYAÇ VAR’

Yalçın, Zeynep Güneş ve arkadaşlarını, grup toplantısında, partide ve teşkilat toplantılarında beyaz örtmelerle görmekten memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Bu tür insanların kendinden ve değerlerinden nefret eden bir zihniyete sahip olduğunun altını çizen Yalçın, "Başarıyı, belediye başkanlığını şalvarla, örtmeyle kısıtlayabileceklerini zanneden bir zihniyet. Senelerdir bu zihniyetle mücadele ediyoruz. Zeynep Başkan'a da sizlere de o başarılı mücadele için biz çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda çok hassas olduğunu ve konuyla yakından ilgilendiğini aktardı.

Kültürel kıyafetleri hor görecek kadar bu toplumdan uzaklaşmış insanlar olduğuna işaret eden Yalçın, "Bunlar sadece hukuki, siyasi düzenlemelerle çözülmüyor. Bu ülkede çok ciddi bir zihniyet dönüşümüne de ihtiyaç var. O zihniyetin mücadelesini de hep beraber vereceğiz. Zeynep Başkan zaten mücadeleden kaçmaz." ifadesini kullandı.

‘CUMHURBAŞKANIMIZ, PARTİMİZ DİMDİK ARKANIZDA’

Bu tür insanların kendilerini aydın, becerikli, iş bilen kişiler zannettiklerine işaret eden Yalçın, kişilerin giyimine değil insan olarak yaptıklarına bakılması gerektiğini dile getirdi.

"Halbuki demokrasi denilen şey tam anlamıyla bu değil mi?" diyen Yalçın, "Her tür kıyafeti giyen insanın her tür görevde olabildiği, her tür standartları taşıyan insanın kendi başarısıyla, bileğinin hakkıyla, layıkıyla her şeyi yapabileceği bir dünya, bir zemin aslında demokrasi. Ama bunu bile hazmedememişler. Sadece insanları kılığıyla, kıyafetiyle yargılamak ve o kılık kıyafet tam da bizim değerlerimizi, toplumumuzu geçmişimizi, her şeyimizi simgelerken ona bile düşman olmak herhalde bizim gibi makul insanların anlayabileceği bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Özgürlükler alanındaki mücadeleyi sürdürdüklerini ve büyük mesafeler katettiklerini söyleyen Yalçın, şunları kaydetti: "İnşallah bundan sonra sivil anayasayla da o mesafeleri taçlandıracağız. Bu zihniyetle mücadeleyi bırakmayacağız. Cesaretle, özgüvenle kendi mücadelemize devam edeceğiz. O anlamak istemeyen insanlara kafalarına vura vura bu toprakların gerçek sahipleri, gerçek temsilcileri olduğumuzu, tam da bizim bunları temsil ettiğimizi anlatacağız inşallah. Cumhurbaşkanımız, partimiz dimdik arkanızdadır. Bunlara pabuç bırakacak değiliz. Gereken bütün tedbirler alınacaktır inşallah. Bu ülkede senelerdir kadınlarımıza bunları yaşattılar.

Üniversite kapılarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, askerlikte yemin merasimine giden annelere bunları yaşattılar. Maalesef bu kafanın kadın düşmanlığı, özgürlük düşmanlığı bitmedi. Sivil anayasasından, başörtü ve kıyafet meselelerinin garanti altına alınmasına kadar her türlü şeyin sonuna kadar takipçisiyiz. Zeynep Başkan Anadolu'dur. Zeynep Başkan Anadolu'yu, hepimizi temsil eder. Onun hakkını hiçbir yerde bırakmayacağız inşallah. Dava takip edilecek."

ZEYNEP GÜNEŞTEN O SÖZLERE TEPKİ

Belediye Başkanı Zeynep Güneş ise daha önceki yıllarda da grup toplantısına katıldığını, o dönemlerde de bu kıyafetleri giydiğini, kimseden bir tepki almadığını hatırlattı.

"Belediye başkanı olunca ne oluyor?" ifadesini kullanan Güneş, "Ben bu ülkede yaşıyorum, ben de bu ülkenin insanıyım. Ben bu ülkeye kötülük etmedim, ülkemi, vatanımı seviyorum. Birilerinin beni etiketlemesini istemiyorum. Çiftçi olmak ayıp mıdır? Başörtülü olmak ayıp mıdır?" sorusunu yöneltti.

Bu konuda mücadeleyi sürdüreceklerinin altını çizen Güneş, "Kendi anneannesinin, kendi örfünü beğenmiyor. Neyi beğendireceğiz?" dedi.

EN ÜZEN CÜMLE

Konuşması esnasında gözyaşlarını tutamayan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu mücadele hepimizin, gelecek nesillerin de mücadelesi. Linçlenmek, hakir görülmek, bu vatanın toprağından olup da bir insanın bu şekilde rencide edilmesi hakikaten çok üzücü bir şey. Yani bir anne evladının tesellisine kalmamalı. Benim oğlumun arayıp da anne 'bunlara üzülme' demesi insanı üzüyor. Benim teselli etmem gereken çocuk, beni teselli ediyor. Böyle bir şey olamaz. İnsan üzülüyor. Onun için anayasal haklarımızı verin Başkanım. Kılık kıyafetin anayasal bir hak haline gelmesi gerekiyor bu ülkede. Bir an önce sivil anayasaya geçilmeli."

Kaynak: AA