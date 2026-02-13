Mehmet Murat Çalık’a Ölüm Tehdidi: 'Mermi Manyağı Yaparım, Kafanıza Sıkar Gider 30 Yıl Yatarım'

Aralarında İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105 kişinin yargılandığı İBB davasında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın ölümle tehdit edildiği ortaya çıktı.

Medyascope’tan Furkan Karabay’ın haberine göre, 9 Mart 2026’da başlayacak ilk duruşmaya günler kala, İBB iddianamesinde imzası bulunan savcı, yargılamanın yapılacağı İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne 6 Şubat’ta, telefon ön inceleme tutanaklarını sundu.

Mahkemeye sunulan tutanaklarda, İBB dosyasından 64 ismin telefon ön inceleme raporlarının yer aldığı görüldü. Tutanaklarda, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın telefon incelemesi de yer aldı.

Murat Çalık’ın telefonundaki fotoğraf galerisinde ölümle tehdit edildiğine dair mesajların olduğu görüldü. 16 Nisan 2022’de yapılan kayıtta, M.G. adlı kişi, Çalık’a “Mermi manyağı yaparım. Götür ver lan bunu savcılığa. Kafanıza sıkar gider 30 yıl yatarım” mesajları gönderdi.

Çalık, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 19 Mart’ta polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çalık, 23 Mart’ta “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “irtikap” suçlarından tutuklanmıştı İzmir’deki cezaevinde tutuklu bulunan Çalık’ın rahatlanması üzerine 23 Haziran’da İzmir Şehir Hastanesi’ne yatışı yapılmıştı. Çalık, 8 Temmuz’da da yeniden cezaevine gönderilmişti. Anayasa Mahkemesi (AYM), Mehmet Murat Çalık’ın avukatlarının, Çalık’ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında tutulmaya uygun olmadığı gerekçesiyle yaptığı başvuruya olumsuz yanıt vermişti. Kararda, Çalık’ın tahliye edilmesine yönelik tedbir talebinin bu aşamada reddedildiği belirtilmişti. Ayrıca Çalık’ın yaşamının maddi ve manevi bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulanmıştı. Gerekli tıbbi önlemlerin alınması da tedbir kapsamına alınmıştı.