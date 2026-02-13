Mehmet Murat Çalık’a Ölüm Tehdidi: 'Mermi Manyağı Yaparım, Kafanıza Sıkar Gider 30 Yıl Yatarım'

İBB davasından tutuklu yargılanan Beylikdüzü Belediye Başkanı hakkında mahkemeye sunulan tutanaklarda Mehmet Murat Çalık'ın ölümle tehdit edildiği ortaya çıktı. 16 Nisan 2022’de yapılan kayıtta, M.G. adlı kişinin Çalık’a 'Mermi manyağı yaparım. Götür ver lan bunu savcılığa. Kafanıza sıkar gider 30 yıl yatarım' mesajları gönderdiği tespit edildi.

Son Güncelleme:
Mehmet Murat Çalık’a Ölüm Tehdidi: 'Mermi Manyağı Yaparım, Kafanıza Sıkar Gider 30 Yıl Yatarım'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aralarında İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105 kişinin yargılandığı İBB davasında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın ölümle tehdit edildiği ortaya çıktı.

Medyascope’tan Furkan Karabay’ın haberine göre, 9 Mart 2026’da başlayacak ilk duruşmaya günler kala, İBB iddianamesinde imzası bulunan savcı, yargılamanın yapılacağı İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne 6 Şubat’ta, telefon ön inceleme tutanaklarını sundu.

'MERMİ MANYAĞI YAPARIM'

Mahkemeye sunulan tutanaklarda, İBB dosyasından 64 ismin telefon ön inceleme raporlarının yer aldığı görüldü. Tutanaklarda, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın telefon incelemesi de yer aldı.

Murat Çalık’ın telefonundaki fotoğraf galerisinde ölümle tehdit edildiğine dair mesajların olduğu görüldü. 16 Nisan 2022’de yapılan kayıtta, M.G. adlı kişi, Çalık’a “Mermi manyağı yaparım. Götür ver lan bunu savcılığa. Kafanıza sıkar gider 30 yıl yatarım” mesajları gönderdi.

Çalık, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 19 Mart’ta polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çalık, 23 Mart’ta “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “irtikap” suçlarından tutuklanmıştı İzmir’deki cezaevinde tutuklu bulunan Çalık’ın rahatlanması üzerine 23 Haziran’da İzmir Şehir Hastanesi’ne yatışı yapılmıştı. Çalık, 8 Temmuz’da da yeniden cezaevine gönderilmişti. Anayasa Mahkemesi (AYM), Mehmet Murat Çalık’ın avukatlarının, Çalık’ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında tutulmaya uygun olmadığı gerekçesiyle yaptığı başvuruya olumsuz yanıt vermişti. Kararda, Çalık’ın tahliye edilmesine yönelik tedbir talebinin bu aşamada reddedildiği belirtilmişti. Ayrıca Çalık’ın yaşamının maddi ve manevi bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulanmıştı. Gerekli tıbbi önlemlerin alınması da tedbir kapsamına alınmıştı.

Ameliyat Olmuştu... Murat Çalık Yeniden Hastaneye Kaldırıldı!Ameliyat Olmuştu... Murat Çalık Yeniden Hastaneye Kaldırıldı!Güncel

Ameliyat Olmuştu... Mehmet Murat Çalık Yeniden Cezaevine GönderildiAmeliyat Olmuştu... Mehmet Murat Çalık Yeniden Cezaevine GönderildiGüncel

Kaynak: Medyascope

Etiketler
Mehmet Murat Çalık Tehdit
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
14 İldeki Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Gelişme: 322 Kişi... Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Gelişme, 322 Kişi...
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
İstanbul’daki Düğün Salonları İçin Yeni Karar: Çalışma Takvimi Değişiyor İstanbul’daki Düğün Salonları İçin Yeni Karar: Çalışma Takvimi Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Zeki Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece 3 İl Listeye Girebildi Dünyanın En Zeki Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece 3 İl Listeye Girebildi
Ne Gül Ne de Papatya: İşte Sevgililer Günü'nün Yeni Gözdesi Ne Gül Ne de Papatya: İşte Sevgililer Günü'nün Yeni Gözdesi
Onlyfans Operasyonunda Gözaltı Kararı Verilen İsimler Belli Oldu: Cansu Bade Taş, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın... Onlyfans Operasyonunda Gözaltı Kararı Verilen İsimler Belli Oldu
Memurlara Çifte İkramiye Hamlesi: Yasa Teklifi Meclis’e Sunuldu Memurlara Çifte İkramiye Hamlesi: Yasa Teklifi Meclis’e Sunuldu
İBB’nin İftar Menü Fiyatlarına Zam: İşte Yeni Ücretler… İBB’nin İftar Menü Fiyatlarına Zam, İşte Yeni Ücretler…