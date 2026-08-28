Cem Küçük Soruşturmasında Flaş Gelişme: Firari İsim Teslim Oldu! Her Şeyi Anlatacak

Cem Küçük soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan İsmail Çanak teslim oldu. Çanak jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken "Bildiklerimi anlatacağım" dediği öğrenildi

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Cem Küçük Soruşturmasında Flaş Gelişme: Firari İsim Teslim Oldu! Her Şeyi Anlatacak
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Cem Küçük'ün tutuklu bulunduğu soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı.

FİRARİ İSİM TESLİM OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında arama kararı çıkarılan firari İsmail Çanak, İstanbul Adliyesi'ne gelerek teslim oldu.

'BİLDİKLERİMİ ANLATACAĞIM' DEDİ

Jandarma tarafından gözaltına alınan Çanak’ın dosya kapsamında 'bildiklerini anlatmak istediğini' beyan ettiği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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