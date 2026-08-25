Dosya Derinleşiyor: Cem Küçük Soruşturmasında 3 İsim Hakkında Yakalama Kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Cem Küçük soruşturmasında adli makamlar, dosyadaki teknik takip ve delil durumunu inceleyerek yeni şüphelilere yönelik operasyon talimatı verdi.

3 YENİ YAKALAMA EMRİ

Soruşturma kapsamında İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında savcılığın talebi üzerine mahkemece resmi yakalama kararı çıkarıldı.

TUTUKLU CEM DUMAN DOSYAYA ŞÜPHELİ OLARAK GİRDİ

Tutuklu durumda olan Cem Duman’ın da yürütülen bu soruşturmaya resmen dahil edildiği öğrenildi. Başsavcılık talimatıyla, tutuklu şüpheli Cem Duman'ın 'şüpheli' sıfatıyla detaylı ifadesinin alınacağı aktarıldı.

Kaynak: DHA