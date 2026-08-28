Kırmızı Alarm Verildi! Denizli ve Uşak İçin Korkutan Uyarı

Meteorolojiden gelen son verilerin ardından Denizli Orman Bölge Müdürlüğü düğmeye bastı. 28-30 Ağustos tarihleri arasında aşırı sıcaklar, nem kaybı ve sert rüzgarların orman yangını riskini zirveye çıkaracağı açıklandı. Denizli ve Uşak genelinde tüm ekipler teyakkuza geçirilirken, felaketleri önlemek adına vatandaşlara yönelik çok katı kurallar ve yasaklar listesi yayımlandı.

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Kırmızı Alarm Verildi! Denizli ve Uşak İçin Korkutan Uyarı
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Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, sorumluluk sahasında yer alan Denizli ve Uşak illeri için hafta sonunu da kapsayan kritik bir orman yangını uyarısı yayımladı.

Meteorolojik değerlendirmelere göre; hava sıcaklıklarının artması, nem oranının düşmesi ve sert rüzgarların beklenmesi orman yangınlarının çıkma ve hızla büyüme riskini artırdı. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü seferberlik ilan ederek kritik tarihler öncesinde önlemlerini artırdı.

BU FAALİYETLER KESİNLİKLE YASAKLANDI

Açıklamada, Denizli ve Uşak illerinde yaşayan vatandaşların yangın riskine karşı azami dikkat göstermeleri istendi. Tehlikeye karşı dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralandı:

"Ormanlık alanlar ve bitişiğindeki kırsal bölgelerde anız, bahçe ile sera atığı yakılması başta olmak üzere yangına sebebiyet verebilecek her türlü faaliyetten kaçınılması, ormanlara girişlerin yasaklandığı bölgelerdeki kural ve kısıtlamalara kesinlikle riayet edilmesi, orman içi yolları kullanan araçların duraklama yapmaması, ateş yakılmasa dahi yol kenarlarında piknik yapılmaması, kritik günlerde izinli mesire alanlarında dahi hiçbir şekilde ateş yakılmaması, biçerdöver ve balya makinelerinin gerekli yangın söndürme ekipmanı ve su tankeri olmaksızın çalıştırılmaması, yol kenarlarına sigara izmariti atılmaması, araç egzozlarına dikkat edilmesi; spiral ve kaynak makinesi gibi kıvılcım çıkaran araçların açık alanda kullanılmaması gerekmektedir"

'EN KÜÇÜK ŞÜPHELİ DUMANI BİLE 112'YE BİLDİRİN'

Açıklamada ayrıca, en küçük bir şüpheli duman veya durum fark edildiğinde zaman kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: İHA

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