AK Parti'den Erken Seçim Mesajı: Cumhurbaşkanımızın Adaylığı İçin Bir Teknik Tarih Düzenlemesi Yapılabilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, erken seçim olasılığına dair konuştu. Büyükgümüş, "Cumhurbaşkanımızın adaylığı için bir teknik tarih düzenlemesi yapılabilir. Onun dışında şu an bizim gündemimizde erken seçim değil, milletimize daha fazla hizmet etmek var" ifadelerini kullandı.

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AK Parti'den Erken Seçim Mesajı: Cumhurbaşkanımızın Adaylığı İçin Bir Teknik Tarih Düzenlemesi Yapılabilir
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AK Parti, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında "Kardeşlikle Kenetlenen İstikrarla Güçlenen Türkiye" programının tanıtımını gerçekleştirdi. AK Parti Genel Merkezi'ndeki programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi, toplumsal dayanışmanın artırılması ve istikrarın sürdürülmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi.

'ERKEN SEÇİM GÜNDEMİMİZDE DEĞİL'

Ahmet Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı kapsamında teknik tarih düzenlemesi yapılabileceğini ancak onun dışında gündemlerinde bir erken seçim olmadığını belirtti.

'TÜRKİYE YENİ BİR KALKINMA DÖNEMİNE GİRECEK'

"Terörsüz Türkiye" sürecinin Türkiye'yi güçlendireceğini belirten Büyükgümüş, Çerçeve Yasa'nın TBMM'de 467 oyla kabul edilmesini de değerli bulduğunu ifade etti.

Büyükgümüş, "Türkiye'nin yeni bir kalkınma dönemine gireceğine dair güçlü bir inancımız var" dedi.

'EN SERT ELEŞTİREN İSİMLERLE DE GÖRÜŞTÜK'

Terörsüz Türkiye sürecine karşı olanlarla da istişare içinde olduklarını belirten Büyükgümüş, Meclis'te yasaya yönelik en sert eleştirileri dile getiren isimlerle de görüşmeler gerçekleştirildiğini söyledi.

Büyükgümüş, Çerçeve Yasa'nın TBMM'den 467 evet oyu almasına ilişkin, "Demek ki ne kadar birbirimize zıt da olsak Türkiye'de konuşup çözemeyeceğimiz hiçbir meselemiz yok" ifadelerini kullandı.

'TEKNİK TARİH DÜZENLEMESİ YAPILABİLİR'

Erken seçimin gündemlerinde olmadığını belirten Büyükgümüş, Erdoğan'ın adaylığı için teknik tarih düzenlemesi yapılabileceğini söyledi.

Büyükgümüş, "Cumhurbaşkanımızın adaylığı için bir teknik tarih düzenlemesi yapılabilir. Onun dışında şu an bizim gündemimizde erken seçim değil, milletimize daha fazla hizmet etmek var" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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