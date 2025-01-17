Çekici Şoförü Mert Öldürülmüştü... Cinayetin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na ait çekicide şoför olarak çalışan Mert Engin (26), 8 Ağustos'ta saat 04.00 sıralarında, aküsü biten taksinin şoförünün odayı arayıp, çekici istemesi üzerine adrese gitti. Engin, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2531 Sokak'taki taksiyi çekeceği sırada, olay yerine, kiraladıkları otomobildeki D.D. (17) ve Batuhan Domurcuk (21) kardeşler geldi. Kardeşler, ses ve gürültü çıkardığı iddiasıyla Engin ile tartıştı. Tartışmanın yatışmasının ardından Mert Engin, taksiyi çekiciye yüklemeye başladı.

KAFASINA ÇEKİÇLE VURUP SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Çekicinin lastiğinin patinaj yapması ile Engin ile kardeşler arasında yeniden tartışma çıktı. Taksisi çekilen şoför tarafları ayırmaya çalışırken, kardeşlerden Batuhan Domurcuk, eline geçirdiği çekiçle Engin'in başına vurdu. Domurcuk, yanında taşıdığı tabancayla da 2 el havaya, 1 el de Engin'in başına ateş edip, otomobille kaçtı. Olay yerindeki D.D., bölgeye sevk edilen ekipler tarafından gözaltına alındı. Adrese gelen sağlık ekibi, Mert Engin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Mert Engin'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan Batuhan Domurcuk ifadesinde, "Gece saatlerinde kardeşimle oradaydık. Çekici sokağa hızlı girdi ve tartıştık. Taksiyi yükleyeceği esnada patinaj yapınca yine aramızda kavga çıktı. Kavga büyüyünce ben de tabancamı çıkarttım ve önce havaya 2 el ateş ettim, sonra diğer olay gerçekleşti. Sonrasında otomobille kaçtım" dedi. Domurcuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Kardeşi D.D.'ye ev hapsi verildi. Mert Engin'in ölümü ile ilgili soruşturma tamamlanırken, olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Taraflar arasındaki kavga, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; taraflar arasında yaşanan kavga ile Batuhan Domurcuk'un olay sonrası gittiği evine girdiği sırada elinde tabanca tuttuğu anlar yer aldı.

'KENDİNE GELDİĞİNDE 'BEN SİZE NE YAPTIM' DEMİŞ'

Mert Engin'in babası Erhan Engin (60), "Benim oğlum daha önce takside çalışıyordu. Takside cinayetler oluyor, tehlikeli diye istemedik. 'Taksiyi bırakacağım baba' dedi ve Antalya Şoförler Odası'na kurtarıcı olarak girdi. Birkaç defa uyardım onu, 'Arabaları çekerken düşebilir, dikkatli ol, kimsenin malına zarar verme' dedim. O gece bir arkadaşından telefon geldi. Bize konum attılar, hemen olay yerine gittik. Oğlum ölmüş vaziyette duruyordu. Oğlumu bu caniler katletmişler. Benim oğlum direnmiş. Kamera kayıtları da bunu görmüş. Daha önce kafasına çekiçle vurmuşlar ve bayıltmışlar. Oğlum kendine geldiğinde, 'Size ne yaptım' demiş. Bu Batuhan Domurcuk denilen cani oğluma 'Sen daha ölmedin mi' diyerek ateş etmiş" dedi.

'2 AY SONRA DÜĞÜNÜNÜ YAPACAKTIK'

Erhan Engin "Cehennemi yaşadık, bizim kıyametimiz koptu. 25 yaşını yeni doldurmuştu, hayatını kazanmaya çalışıyordu. Evini kurduk, eşyalarını aldık. 2 ay sonra da düğününü yapacaktık. Olaydan 1 gün önce de onunla çalışmaya çıkmıştım. Gece çalıştığı için dikkatli olması konusunda uyarmıştım. 'Kimseyle kavga etme, kimseye bulaşma' demiştim. Arkasından bu olay oldu. Oğlumu kabre koydum. Babalar çocuklarını kabre koymaz, çocuklar babalarını kabre koyar" diye konuştu.

'ÇOK HASSAS, KİMSEYE ZARARI OLMAYAN BİR ÇOCUKTU'

Mert Engin'in annesi Aysel Engin (55) de “Mert'im çok hassas, ince fikirli, hiç kimseyi incitmezdi. Kimseye zararı olmayan bir çocuktu. Ailesine düşkün, etrafına faydalı bir çocuktu. Takside çalışıyordu. Çekiciliğe geçeli 3 ay olmuştu. Gece 4'te bana telefon geldi. Hemen gittik, bizi olay yerine almadılar. Mert katledilmiş. Taksici arkadaşları, o gece arabamız bozuldu diye çağırıyor. Çocuk oraya gittiğinde arabayı çekmiş. Yerlerde mucur varmış, oradaki caniler de kavga çıkarmış. Çocuğumun başına çekiçle vurmuşlar. Baygınken ensesine tabancayla ateş etmişler" dedi.

Kaynak: DHA