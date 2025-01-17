Almanya Türkiye'den Aldığı Narları Apar Topar Piyasadan Çekti

Türkiye’de gıda güvenliğindeki skandallar Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı taklit ve tağşiş ürünler listesiyle gündeme gelirken, Türkiye’nin yurt dışına ihraç ettiği ürünlerdeki tehlikeler de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) yer almaya devam ediyor.

Ürünlere ilişkin yapılan kontrollerdeki tespitlere yer verilen sitede Türkiye üst sıralardan düşmüyor.

Daha önceden Türkiye’den birçok ürün listede kendine yer bulurken, nar da listeye eklenen ürünler arasında yer aldı. RASFF’ın sitesinde yer alan bilgilere göre market kontrolünde yapılan incelemelerde Almanya’nın Türkiye’den ithal ettiği narlarda asetamiprid ve azoksistrobin tespit edildi. Sitede konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede söz konusu narların sağlık açısından riskli olduğu gerekçesiyle piyasadan çekilmesine karar verildi.

ASETAMİPRİD NEDİR?

Tarımda en çok kullanılan böcek ilacı türleri arasında yer alan Asetamiprid, emici böceklerle mücadelede en etkili yöntemlerden biridir.

Birçok meyve ve sebze türü iiçin tercih edilirken, doğru kullanılmadığı takdirde cilt ve solunum yoluyla insan sağlığına zarar verebilir.

AZOKSİSTROBİN NEDİR?

Azoksistrobin de asetamiprid gibi tarımda bitkileri korumak için kullanılan araçlardan biridir. Özellikle mantar hastaklarına yönelik kullanılan bu madde, bitkilerde hastalığa yol açan mantarları öldürerek sağlıklı kalmalarını sağlar.

Bu maddenin kullanımı bilinçsiz kullanımlarda kötü sonuçlara da yol açabilir.

Kaynak: Haber Merkezi