Narin Güran Cinayetinde Aldığı Ceza Tepki Çekmişti, Nevzat Bahtiyar İçin Flaş Karar

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın avukatları tarafından tutukluluğuna yapılan itiraz, Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkemenin kararında, herhangi bir isabetsizlik olmadığına vurgu yapıldı.

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Narin Güran Cinayetinde Aldığı Ceza Tepki Çekmişti, Nevzat Bahtiyar İçin Flaş Karar

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan ve cansız bedeni 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayeti davasında Güran ailesine ceza yapmıştı.

Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Narin Güran Cinayetinde Aldığı Ceza Tepki Çekmişti, Nevzat Bahtiyar İçin Flaş Karar - Resim : 1

'KARARDA HERHANGİ BİR İSABETSİZLİK YOK'

Karar sonrası Nevzat Bahtiyar'ın avukatları, 31 Aralık 2024 ile 2 Ocak'ta müvekkillerinin tutukluluğuna Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdikleri dilekçe ile itiraz etti.

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamında herhangi bir aykırı yön bulunmadığı gerekçesiyle itirazı reddedip, dilekçenin değerlendirilmesi için Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi de Bahtiyar'ın tutukluluk kararında herhangi bir isabetsizliğin olmadığına, verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğuna karar verip, yapılan itirazı reddetti.

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Kaynak: DHA

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