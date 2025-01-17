Yazarımız Neşe Doster'in Acı Günü

Gerçek Gündem yazarı Neşe Doster'in eşi Dr. Beşir Doster hayatını kaybetti. Dr. Beşir Doster bugün Karacaahmet'te bulunan Şakirin Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

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Yazarımız Neşe Doster'in Acı Günü

Gerçek Gündem yazarı Neşe Doster'in eşi, akademisyen Prof. Dr. Barış Doster'in babası Kars’ın tanınmış psikiyatristlerinden Dr. Beşir Doster 92 yaşında yaşamını yitirdi.

Beşir Doster'in cenazesi, ikindi namazından sonra Karacaahmet'te bulunan Şakirin Camii'nden kaldırılacak.

Gerçek Gündem olarak yazarımız Neşe Doster ve ailesine baş sağlığı diliyoruz.

Yazarımız Neşe Doster'in Acı Günü - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

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