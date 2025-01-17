Habur, Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısında 700 Milyon Liralık Servet, Bakanlık Ani Baskınla Hepsini Ele Geçirdi

Ticaret Bakanlığı, Türkiye üzerinden transit geçmesi gereken 20 bin 50 adet cep telefonun yurt içinde bırakıldığının tespit edildiğini belirterek, bu telefonların değerinin 41 milyon 32 bin lira olduğunu açıkladı.

Bakanlık sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Gümrük Muhafaza Ekipleri'nin Habur, Hamzabeyli ve Kapıkule Gümrük Kapıları'nda gerçekleştirdiği operasyonlar hakkında açıklamada bulundu.

20 BİN 50 ADET KAÇAK TELEFON YAKALANDI

Kaçak yoldan ülkeye sokulan 20 bin 50 adet cep telefonunun değerinin 41 milyon 32 bin Türk Lirası olduğunu aktaran Bakanlık paylaşımında, “Yapılan değerlendirme sonucu 'Diğer Telefon Cihazları' beyanlı eşyanın araçta olmadığı tespit edildi. Konuyla ilgili Bulgaristan Gümrük Makamları ile iletişime geçen ekipler Türkiye üzerinden transit geçmesi gereken 20 bin 50 adet cep telefonu cinsi eşyanın yurt içinde bırakıldığını tespit etti” ifadelerine yer verdi.

676 MİLYON TL DEĞERİNDE USÜLSÜZLÜK ORTAYA ÇIKTI

Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye geçici ithalat rejimi kapsamında giriş yapan çekici ve dorse tipi araçların ekiplerce incelendiğinin aktarıldığı açıklamada, araçları getiren şahısların araçsız ve usulsüz olarak yurtdışına çıktığını ve ülkeye giren araçların yasal süresi dolduğu halde yurt dışına çıkarılmadıklarını tespit ettiklerini ifade edildi.

Operasyon kapsamında 195 çekici ve 177 dorse cinsi aracın usulsüz olarak satışını ve parçalanmasını sağlayan şahısların tutuklandığının belirtildiği açıklamada, “Yapılan operasyonda yaklaşık 676 milyon Türk Lirası değerinde usulsüzlük ortaya çıkarıldı” denildi.

8 POMERANİAN CİNSİ KÖPEK ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen otobüste 8 pomeranian cinsi köpeğin ele geçirildiği açıklandı.

Açıklamada, operasyona dair şunlar aktarıldı: “Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yolcu araçlarına yönelik yürüttüğü risk analizi ve kontroller kapsamında Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen otobüs içindeki bir yolcu takibe alındı. Yolcunun sergilediği tedirgin ve şüpheli hareketler üzerine yapılan detaylı bagaj aramasında faturasız, belgesiz, beyan edilmeyen, ticari miktar ve mahiyet arz eden 8 pomeranian cinsi köpek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.”

Kaynak: Haber Merkezi