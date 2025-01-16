Bakanlıktan 'Mavi Gömlek' Uyarısı: Sakın Giymeyin

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları tek tek açıklarken, Ticaret Bakanlığı da sağlığı tehlikeye düşüren ürünler için denetimlerini sürdürüyor.

Bakanlığın "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" üzerinden yaptığı açıklamaya göre bir erkek gömleği için düğmeye basıldı.

Mavi renkte olduğu görülen “Caizen” markalı gömleğin, izin verilen limit değerler üzerinde kurşun bulundurduğu belirlendi.

Bakanlık, söz konusu markanın ürettiği gömlek için "piyasadan toplatma kararı" verdi. Ayrıca ürünün piyasaya arzı da yasaklandı.

ZARARLARI NELER?

Sağlık riski: Kurşun toksik bir madde olup, vücuda girdiğinde sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzun süreli kurşuna maruz kalma, böbrek hasarı, sinir sistemi bozuklukları, kan zehirlenmesi ve gelişimsel gecikmelere yol açabilir. Çocuklar özellikle kurşuna karşı daha hassas olabilir.

Cilt teması: Kurşun içeren kumaşlar, doğrudan ciltle temas ettiğinde alerjik reaksiyonlara ya da cilt tahrişine neden olabilir. Ayrıca, kurşunun kumaşlardan cilde geçmesi, vücutta birikmesine yol açabilir.

Çevresel etkiler: Kurşun içeren kumaşların doğada çözünebilen bir bileşik olması durumunda çevreye zarar vermesi mümkün. Bu, su kaynaklarını kirletebilir ve ekosistem üzerinde uzun vadeli zararlara neden olabilir.

Birçok ülkede kurşun içeren tekstil ürünlerinin üretimi ve satışı yasaklanmıştır.