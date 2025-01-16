Ünlü Kişisel Bakım Marketinde Skandal! Bakanlık Kanser Riski İçeren O Ürünü YASAKLADI
Ticaret Bakanlığı, Gratis'te satılan Eklips marka makyaj çantasında kanser riski barındıran ağır metal tespit etti. Bakanlık, makyaj çantasının piyasadan arzını yasakladı ve toplatmaya karar verdi. İşte Türkiye'nin en ünlü ve yaygın kişisel bakım marketindeki tehlikenin boyutu...
Eda Narin
Tarım ve Orman Bakanlığı bir yandan gıda ifşalarına devam ederken; Ticaret Bakanlığı da 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nden insan sağlığını tehlikeye atacak ürünleri duyuruyor. Bakanlığın son duyurusunda ise tüm Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan Gratis yer aldı.
Bakanlık, Gratis'te satılan Eklips marka desenli şeffaf makyaj çantasında ağır metallerden biri olan kadmiyum tespit etti. Bakanlık söz konusu ürünün piyasaya arzını yasaklarken toplatma kararı aldı.
KADMİYUM NEDİR?
Kadmiyum, ağır metallerden biri olarak biliniyor. Genellikle sanayi işlemleri, sigara dumanı, kirli su ve kontamine gıdalar yoluyla vücuda giriyor.
KADMİYUMUN İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLARI
- Böbrek Hasarı
- Kemik Sağlığı
- Solunum Sistemi Hastalıkları
- Kanser Riski
- Kardiyovasküler Sorunlar
- Üreme ve Gelişim Sorunları
- Sinir Sistemi Üzerine Etkiler
- Sindirim Sorunları
Kaynak: Haber Merkezi
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