Ünlü Kişisel Bakım Marketinde Skandal! Bakanlık Kanser Riski İçeren O Ürünü YASAKLADI

Tarım ve Orman Bakanlığı bir yandan gıda ifşalarına devam ederken; Ticaret Bakanlığı da 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nden insan sağlığını tehlikeye atacak ürünleri duyuruyor. Bakanlığın son duyurusunda ise tüm Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan Gratis yer aldı.

Bakanlık, Gratis'te satılan Eklips marka desenli şeffaf makyaj çantasında ağır metallerden biri olan kadmiyum tespit etti. Bakanlık söz konusu ürünün piyasaya arzını yasaklarken toplatma kararı aldı.

KADMİYUM NEDİR?

Kadmiyum, ağır metallerden biri olarak biliniyor. Genellikle sanayi işlemleri, sigara dumanı, kirli su ve kontamine gıdalar yoluyla vücuda giriyor.

KADMİYUMUN İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLARI

Böbrek Hasarı

Kemik Sağlığı

Solunum Sistemi Hastalıkları

Kanser Riski

Kardiyovasküler Sorunlar

Üreme ve Gelişim Sorunları

Sinir Sistemi Üzerine Etkiler

Sindirim Sorunları

Kaynak: Haber Merkezi