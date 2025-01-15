Hamile Yeğenini Öldürdü, Mahkemede 'Kazara Oldu' Dedi!

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 4 Haziran 2024’te meydana gelen olayda; daha önce ‘kız isteme’ nedeniyle husumetli olan akraba iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Aydın Çiçek, tabancasını çıkarıp ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar 3,5 aylık hamile olan yeğeni İpek Çiçek’in karnına isabet etti. Bu sırada babası Aydın Çiçek’in elinden tabancayı alan S.Ç.’nin de ateşlemesi sonucu Azot O. (10), sol koluna isabet eden kurşunla yaralandı.

İpek Çiçek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Azat O. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Aydın Çiçek tutuklanırken, oğlu S. Çiçek ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili açılan davanın karar duruşması bugün Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Aydın Çiçek, öldürülen İpek Çiçek’in eşi Emre Çiçek ile İpek Çiçek’in annesi Semiha Demirkıran ve taraf avukatları katıldı. Sanık S.Ç., başka suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

'KASITLI BİR EYLEMDE BULUNMADIM'

Duruşmada dinlenen tutuklu sanık Aydın Çiçek, "İpek kızım gibi sevdiğim biriydi. Silah elimde patladı, bilerek yapmadım. Kimseye silah doğrultmadım. Kasıtlı bir eylemde bulunmadığım için tahliyemi isterim. 2 aile arasında yaşanan tartışma sebebiyle olay yeri kalabalıklaştı. Kalabalığı dağıtmak ve olayı yatıştırmak amacıyla havaya ateş etmek istedim ancak çekişme esnasında mermi yeğenim İpek'e denk geldi. Olay kazara oldu" dedi.

‘OLAY KAZARA MEYDANA GELDİ'

Sanık S.Ç. ise "Olay günü kimse zarar görmesin diye babamın elindeki silahı aldım ve elimde patladı. Kazara olay meydana geldi" diye konuştu.

ANNESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI: 'KARDEŞİM KASTEN ÖLDÜRMEDİ'

İpek Çiçek’in annesi Semiha Demirkıran ise, "Kardeşim kızımı kasten öldürülmedi, elinde silah patladı. Kızımı kendisi büyüttü. Kardeşimden şikayetçi değilim. Kardeşim karınca bile öldürmezdi" ifadelerini kullandı. İpek Çiçek’in eşi Emre Çiçek de şikayetinden vazgeçti.

Kaynak: DHA