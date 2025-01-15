Sevgilisini Defalarca Boğazından Bıçaklamıştı: Eski Polis Hakkında Yeni Gelişme

Önceki yıllarda işlediği farklı suçlar nedeniyle tutuklanan eski polis, cezaevinden çıkınca yine dehşet saçmıştı. 2023 yılında rehin aldığı ve sevgilisi olduğu öne sürülen kadını boğazından bıçaklayarak ağır yaralayan eski polis hakkında yeni bir gelişme yaşandı. T.T: isimli polis, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sevgilisini Defalarca Boğazından Bıçaklamıştı: Eski Polis Hakkında Yeni Gelişme

Sakarya'da daha önceki yıllarda şehri birbirine katan eski polis, cezaevinden çıkınca yine dehşet saçtı. 2022 yılında sokak ortasında pompalı tüfekle etrafa ateş açan, 2023 yılında sevgilisini rehin alan ve 2024 yılında da yine farklı bir olayda silahla etrafa açan polis T.T., görevinden ihraç edilmişti. T.T., ‘Silahla Tehdit Suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

DEFALARCA BIÇAKLAYIP KAÇTI

Cezaevinden çıkan T.T. Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın ara katında 2023 yılında rehin aldığı ve sevgilisi olduğu iddia edilen I.A. (43) isimli kadını, boğazından defalarca bıçaklayıp ağır yaralayarak kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TUTUKLANDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın, hastaneye sevk edildi. Şüpheli, özel harekat polis ekiplerince yapılan operasyon neticesinde evinde yakalanarak gözaltına alındı. Eski polis T.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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