İstanbul'u Bekleyen Tehlike: Baraj Çatladı, Su Biriktirilemiyor

'İstanbul'un sigortası' olarak adlandırılan Melen Barajı'ndan gelen haber, kentte yaşayanları endişelendirdi. Barajda çatlak olduğu için su biriktirilemediği iddia edildi.

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İstanbul'u Bekleyen Tehlike: Baraj Çatladı, Su Biriktirilemiyor

İstanbul’a su sağlayan en önemli barajlardan olan Melen Barajı’nda korkutan haber geldi. Barajda çatlakların oluşması nedeniyle su birikmediği iddia edildi.

İstanbul'un suyunun sigortası olan ve Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bulunan Melen Barajı'nda tehlike çanları çalıyor. Ömerli Barajı'nı besleyen ve İstanbul'da yaşayan yaklaşık 15 milyon kişinin günlük su ihtiyacının 3'te 2'sinin karşılandığı Melen Barajı'nda doluluk oranı yüzde 32,76 seviyesinde. Metropol şehirde sürekli artış gösteren su ihtiyacını karşılayabilmek için hayati önem taşımakta olan ve 2024 yılında tamamlanması planlan Melen Barajı'nda 2025 yılında da çalışmalar devam ederken duvarlarında oluşan çatlaklar sebebiyle su biriktiremiyor. Son zamanlarda Düzce'den kanalizasyon sularının karıştığı iddia edilen Melen Nehri'nin suyu yaklaşık 17 yıldır İstanbul'a ulaşıyor.

İstanbul'u Bekleyen Tehlike: Baraj Çatladı, Su Biriktirilemiyor - Resim : 1

İSTANBUL'UN 'SİGORTASI' DENİLİYOR

Baraj hakkında konuşan Aydoğan Mahalle Muhtarı Halim Yavuz, “‘Büyük Melen' diye adlandırılan duvarda bir takım sorunlar var ve onlar içinde DSİ bir proje çalışması yürütüyor. Oda muhtemelen 2025 yılının sonuna kadar süresi var. Bittikten sonra gereği yapılacak. Tabi bunun uzaması, yapılmaması yöre halkına çok büyük zarar veriyor. Yollarımız çok kötü durumda. Bazı mahallelerin bağlantı yolları barajın içinden geçiyor. Barajın uzaması en çok bize zarar. Dönemin Bakanı Veysel Eroğlu'nun dediği gibi, İstanbul'un sigortası bu Melen Barajı'dır ve bunun bir an önce bitirilmesi lazım” dedi.


Aydoğan Mahalle Muhtarı Halim Yavuz, “İstanbul'un günlük ihtiyacının yaklaşık 3'te 2'sini Melen Barajı karşılıyor ve 2008'den beri kesintisiz su basılıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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