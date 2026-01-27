'Casperlar' Dosyası Açıldı... Suç Örgütü, Çocukları Böyle Kullanmış

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da 'Casperlar' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 18 yaşından küçük 68 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, örgütün çocuk ve gençleri sosyal medya üzerinden etkileyerek silahlı eylemlerde kullandığı belirtildi.

TAM 68 ÇOCUK

İddianamede, 7 kişi “mağdur”, 57 kişi “müşteki”, 4 kişi “maktul” olarak yer alırken, 38’i tutuklu toplam 68 kişi “suça sürüklenen çocuk” sıfatıyla sanık olarak gösterildi. Savcılığa göre örgüt, “Hamuş” kod adlı İsmail Atız liderliğinde hareket etti. Atız’ın yanı sıra Mehmet Erhan Atız, Hüseyin Kaan Akkuş, “Burak Bulut” kod adlı İsmail Göleli, “Çaki” kod adlı İsa Doğan, Süleyman Doğan ve “Dayı” kod adlı Serhat Başakçi’nin örgüt yöneticisi konumunda olduğu kaydedildi.

ÇOK SAYIDA SİLAHLI SALDIRI

İddianamede, sanıkların çocukluk arkadaşı oldukları, aile ilişkileri üzerinden bir araya geldikleri ve haksız kazanç elde etmek amacıyla silahlı bir yapı oluşturdukları ifade edildi. Örgütün, baskı ve cebir kullanarak mağdurları sindirdiği, etki alanını genişletmek için İstanbul genelinde çok sayıda silahlı olaya karıştığı belirtildi.

SOSYAL MEDYAYI KULLANMIŞLAR

Savcılık, örgütün sosyal medyayı “özendirme aracı” olarak kullandığını vurguladı. Silahlı eylemlere ait görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı, bu içeriklerin özellikle 16–25 yaş grubunda hızla yayıldığı ve örgüte yeni katılımları artırdığı tespit edildi. Paylaşımların bir kısmının dizi ve filmlerden alınan sahnelerle kurgulandığı belirtildi.

HEDEF KİTLELERİ BELLİ OLDU

İddianamede, ekonomik ve ailevi sorunlar yaşayan çocuk ve gençlerin, kendilerini kanıtlama isteğiyle örgüte gönüllü olarak katıldıkları değerlendirmesi yer aldı. Bu kişilere para, motosiklet ve silah gibi vaatlerde bulunulduğu, eylemler karşılığında 10 bin ila 50 bin lira arasında ödeme sözü verildiği aktarıldı. Örgütün, cezaevinden çıkan ve maddi sıkıntı yaşayan kişileri barınma ve para karşılığında eylemlerde kullandığı da iddianamede yer aldı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, kar maskesi, çalıntı plakalar, motosikletler, telsizler, polis üniforması ve sahte polis ekipmanlarının ele geçirildiği bildirildi.

İLETİŞİMİ BÖYLE SAĞLAMIŞLAR

İddianamede, örgüt içi iletişimde sahte kimliklerle alınan telefon hatları ve uluslararası SIM kartların kullanıldığı kaydedildi. Savcılık, 68 “suça sürüklenen çocuk” hakkında; silahlı suç örgütüne üye olma, tasarlayarak öldürme, öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, silahla tehdit ve genel güvenliği tehlikeye sokma gibi çok sayıda suçtan hapis cezası talep etti. İddianame, Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde inceleme aşamasında bulunuyor.