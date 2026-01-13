Casperlar Suç Örgütüne Operasyon! 58 Şüpheli Tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kamuoyunda 'Casperlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, Sulh Ceza Hakimliği kararını açıkladı. 97 şüpheliden 58’i tutuklanırken, 17 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, 22 kişi doğrudan serbest bırakıldı.

Kamuoyunda 'Casperlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkında karar açıklandı. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen toplam 97 kişiyle ilgili tutuklama, adli kontrol ve serbest bırakma kararları verildi.

Soruşturmanın örgüt bürosu kapsamında değerlendirilen şüphelilerden 50’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı dosyada 14 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 20 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Dosyada çocuk bürosu tarafından işlem yapılan şüpheliler için de ayrı kararlar alındı. Buna göre, 8 çocuk tutuklanırken, 3 çocuk hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 çocuk ise serbest bırakıldı.

97 ŞÜPHELİDEN 58’İ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 97 şüpheliden toplam 58’i tutuklandı. 17 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 22 şüpheli hakkında herhangi bir tutuklama ya da kontrol tedbiri uygulanmadı.

SORUŞTURMALARI BAKIRKÖY BAŞSAVCILIĞI YÜRÜTECEK

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığındaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, dokuz ilçedeki örgütlü suçlardan sorumlu Başsavcılık olarak sokak çeteleri ile İstanbul Avrupa yakasında yeknesaklığı sağlamak için soruşturmaların tamamını Bakırköy Başsavcılığının yürüteceği öğrenildi.

