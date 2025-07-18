Çanakkale'de Orman Yangını! Hem Havadan Hem Karadan Müdahale Ediliyor
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını çıktı. Alevleri kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
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Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Çarıksız köyünde ormanlık alanda saat 10.45 sıralarında yangın meydana geldi.
Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak: İHA