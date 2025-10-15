Can Holding Soruşturması Derinleşiyor! Şişecam'ın Eski Başkanına Yurt Dışı Yasağı

Can Holding soruşturması kapsamında Şişecam Yönetim Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı alındı. Soruşturma Ciner Grubu’na kadar uzanmış ve çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturması genişliyor. Soruşturma kapsamında Şişecam Yönetim Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Aynı dosyada, Can Holding’in sahibi Kemal Can’ın da aralarında bulunduğu altı kişi tutuklanmış, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ise ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın kapsamı daha sonra Ciner Grubu’na uzanmıştı. Grubun patronu Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarılırken, şirkete kayyım atanmış ve 12 kişi gözaltına alınmıştı. Ciner’in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass A.Ş. CEO’su Gökhan Şen de tutuklanan isimler arasında yer almıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

