10 Yıldır Aranıyordu, Yakayı Gebze'de Ele Verdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 yıldır aranan 22,5 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde uyuşturucu ticareti suçlamasıyla 22,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan M.A. isimli kadın yakayı ele verdi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan kesinleşmiş 22,5 yıl hapis ve 22 bin 500 TL adli para cezası bulunan M.A.’yı düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 10 yıldır firari olduğu belirtilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kaynak: DHA

