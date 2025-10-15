Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Gökçek Hakkında Suç Duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski Başkan Melih Gökçek’in kamuoyunu yanıltıcı bilgi paylaştığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlarda bulunduğunu belirterek, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

ASKİ MÜDAHALE ETTİ, SORUN GİDERİLDİ'

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 31 Ağustos’ta Kesikköprü Hattı’nda meydana gelen vantuz (boru içerisindeki havayı tahliye eden vana) patlamasına ASKİ ekiplerinin hızla müdahale ettiği ve arızanın kısa sürede giderildiği ifade edildi.

Açıklamada, 8 Ekim itibarıyla Ankara genelinde herhangi bir su kesintisi ya da sıkıntısı yaşanmadığı vurgulandı. Ancak buna rağmen Melih Gökçek’in sosyal medya üzerinden, "Ankara felaketi yaşıyor!", "Su boruları tekrar patladı!" gibi ifadelerle eski görüntüleri güncelmiş gibi servis ettiği ve halk arasında gereksiz panik yarattığı belirtildi.

DEZENFORMASYONA TEPKİ

ABB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyunu kasıtlı olarak yanıltan bu paylaşımlar, hem halkın huzurunu hem de kentte büyük bir özveriyle çalışan ASKİ ekiplerimizin emeğini hedef almaktadır. Melih Gökçek hakkında, suç duyurusunda bulunulacağını kamuoyuna duyururuz. Bölgedeki son duruma ait fotoğraflar da ekte yer almaktadır."

Kaynak: ANKA

