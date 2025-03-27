Uludağ'da Otel Yangını! İki Kişi Hayatını Kaybetti

Bolu Kartal Kaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen facia hafızalardaki yerini korurken korkutan bir haber de Bursa'dan geldi.

BİNAYI ALEVLER SARDI

Uludağ 1. Oteller Bölgesi’nde faaliyet gösteren Kervansaray Otel’de saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Restoran bölümünde başlayan yangın, kısa sürede tüm katlara yayıldı.

Kot farkı nedeniyle ön cephesi 8, arka cephesi ise 6 katlı olan oteli alevler sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın 1,5 saat sonra kontrol altına alınabildi.

İKİ CAN KAYBI

Bursa Valiliği, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 olduğunu açıkladı.

Yangında içeride bulunan 3 kişi dumandan etkilendi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan bu kişilerin durumunun ağır olduğu bildirildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Hayatını kaybedenlerden birinin 24. Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Milli Kayakçı Berkin Usta olduğu öğrenildi.

Aynı yangında, milli kayakçının Kayak Hocaları Derneği Başkanı da olan Sarıkamışlı kayak hocalarından Yahya Usta ve annesi Fikriye Usta da yaralandı.

KAPATILMIŞ!

Kervansaray Otel'in eksikleri olduğu için Bursa Valiliği tarafından kapatıldığı öğrenildi. Bursa Valisi Erol Ayyıldız, otele konaklayan tatilci olmadığını açıkladı.

Yangın esnasında 13 işçinin otelde olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA-İHA