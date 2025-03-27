Cumhurbaşkanı İmzaladı: Kurum ve Kuruluş Teşkilatlarında Değişiklik

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnamede bazı kurum ve kuruluşların teşkilatlarında değişiklik yapıldı.

Cumhurbaşkanı İmzaladı: Kurum ve Kuruluş Teşkilatlarında Değişiklik

Resmi Gazete'de; Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.

Kararname ile İstatistik Konseyinin üye yapısı yeniden düzenlendi. Konsey, başkanın başkanlığında, bakanlıkları temsilen en az genel müdür düzeyinde birer üye ile birçok kurumun temsilcilerini de içerecek şekilde değiştirildi.

Cumhurbaşkanı İmzaladı: Kurum ve Kuruluş Teşkilatlarında Değişiklik - Resim : 1

3 BAŞKANLIK KURULDU

Vakıflar Genel Müdürlüğü teşkilatında "Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı"nın adı "Emlak Daire Başkanlığı" olarak değiştirilirken, Proje ve Yapım Daire Başkanlığı, Vakıf Eğitim Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olmak üzere 3 yeni daire başkanlığı kuruldu.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bünyesinde de "Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığı" kuruldu. Kararname ile kurulan başkanlıkların görevleri detaylandırıldı.

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Kaynak: AA

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