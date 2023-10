Anayasa Mahkemesi, Can Atalay kararını yine erteledi: Bir üye dosyaya bakamamış!

Anayasa Mahkemesi, Gezi davasından tutuklu olan ve Mayıs seçimlerinde Hatay'dan milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşmesini ileri bir tarihe erteledi.

Ertelemenin gerekçesi olarak bir Anayasa Mahkemesi üyesinin dosyaya hazırlanamadığını söylemesi olduğu gösterildi.

ATALAY'IN AVUKATI DENİZ ÖZEN: BİZE BİR BİLDİRİM YAPILMADI

Gerçek Gündem’e konuşan Can Atalay’ın avukatı Deniz Özen, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay’ın bireysel başvurusunun görüşmesini ileri bir tarihe ertelendiğini basından öğrendiğini ve kendilerine konuyla ilgili herhangi bir tebligatın yapılmadığını söyledi:

“Nedenini bilmiyorum ben de basından öğrendim. Bununla ilgili bize herhangi bir bildirim yapılmadı. İptal edilmesinin nedeni üyelerden birinin dosyaya hazırlanmamış olmasıymış.”

“ALTI AYDIR HAK İHLALİ DEVAM EDİYOR”

Altı aydır hak ihlalinin devam ettiğini söyleyen Özen, dosyanın bir an önce karara bağlanması gerektiğini ifade etti:

“14 Mayıs seçimlerinde Can Atalay milletvekili seçildi. Altı aydır bu hak ihlali her gün devam ediyor ve bu dosyanın görüşülmediği her gün bu hak ihlali derinleşiyor. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi’nin yargıçlarının Türkiye’de hukuk devleti kaldığına dair bir güvence vermek istiyorlarsa bu dosyayı bir an önce incelemeleri ve ihlal kararını vermeleri gerekiyor.”

Yargı muhabiri Alican Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi, cezaevinde olan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın başvurusunu ileri bir tarihe erteledi. Gerekçe ise bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını söylemesi oldu. Geçen aylarda da Selahattin Demirtaş'ın başvurusu aynı gerekçeyle ertelenmişti."

Anayasa Mahkemesi, cezaevinde olan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın başvurusunu ileri bir tarihe erteledi. Gerekçe ise bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını söylemesi oldu. Geçen aylarda da Selahattin Demirtaş'ın başvurusu aynı gerekçeyle ertelenmişti. — Alican Uludağ (@alicanuludag) October 12, 2023

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde TİP Hatay Milletvekili seçilen Gezi Davası tutuklusu avukat Can Atalay, AYM’ye “Milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanmasına karşın yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek, yargılamaya devam edilmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” iddiasıyla bireysel başvuruda bulunmuştu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin hapis cezasını onaması üzerine TİP, Can Atalay için adalet yürüyüşü başlatmıştı.

Yargıtay'ın kararı, AYM'nin dosyayı 5 Ekim'de görüşeceğini duyurmasından bir gün sonra gelmesi dikkat çekmişti.

5 Ekim'de dosyayı ele alan AYM'nin kurulu dosyayı Genel Kurul'a sevk etmişti. Genel Kurul, dosyayı 12 Ekim'de karara bağlayacağını duyurmuştu. Ancak yine karar çıkmadı!

Can Atalay'ın milletvekili seçilmesinin ardından tahliye edilmemesi üzerine TİP milletvekilleri Meclis'te eylem yapmıştı...

