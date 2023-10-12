İsmail Saymaz, CHP’nin İstanbul’u yeniden kazanabilmesi için 2 şartı açıkladı

Yerel seçimlere az bir süre kalmışken partiler adaylarını tek tek açıklıyor. Siyasi arenanın epey hareketli olduğu son dönemde, çoğu parti yerel seçim için ittifak yolunu tercih ederken, çoğu partide seçimlere tek başına gideceğini belirtiyor. AKP geçtiğimiz yerel seçimlerde kaybettiği büyükşehirleri almayı hedeflerken, CHP ise kazandığı şehirleri elinde tutmak için büyük uğraş içerisinde girmiş durumda. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Millet İttifakı’nın önümüzdeki seçimlerde nasıl bir yol izleyeceği, ittifak yapıp yapmayacağı ise büyük merak konusu oluyor.

İYİ Parti, seçimlere 81 ilde kendi adayları ile gireceğini açıklayarak CHP ile ittifak yapmaya kapıları kapatırken, İBB Başkanı İmamoğlu ise, “İttifak şart” tutumunu korumaya devam ediyor.

Gazeteci İsmail Saymaz bugünkü köşe yazısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Ekrem İmamoğlu’nun yerel seçimlerde kazanması için gerekli olan 2 şartın ne olduğunu açıkladı.

Saymaz'ın yazısının ilgili kısmı şöyle;

“CHP'nin İstanbul'u yeniden kazanması için, olmazsa olmaz iki şartın yerine gelmesi gerekiyor:

Bir: İmamoğlu aday olmalı.

Çünkü CHP İstanbul'u İmamoğlu olmadan kazanamaz.

İki: İyi Parti destek vermeli.

Canpolat, İstanbul il başkanı olmak için bu iki hedefe birden ateş açtı.

İlk kurşunu çeyrek asır sonra İstanbul’u kazanmış, cumhurbaşkanı adayı olmasın diye hapis cezası ve siyasi yasak istenen, Erzurum’da taşa tutulan ve Mart 2024’te İBB’ye yeniden aday gösterilecek olan İmamoğlu’na sıktı.

İkinci kurşunu yerel seçimde 81 ilde aday çıkarmaya hazırlanan İYİ Parti’ye aitti.

İmamoğlu’nu itibarsızlaştırmak ve İstanbul İttifakını dağıtmak için bundan fazlası yapılamazdı.”