AYM, Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu 12 Ekim'de görüşecek

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından Gezi davasında verilen 18 yıl hapis cezası onanan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bireysel başvurusunu bugün AYM Genel Kurulu’na sevk etmişti.

Atalay’ın başvurusu, AYM Genel Kurulu’nun gündemine alındı. AYM Genel Kurulu, Atalay’ın başvurusunu 12 Ekim günü kesin olarak karara bağlanacak.

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde TİP Hatay Milletvekili seçilen Gezi Davası tutuklusu avukat Can Atalay, AYM’ye “Milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanmasına karşın yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek, yargılamaya devam edilmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” iddiasıyla bireysel başvuruda bulunmuştu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin hapis cezasını onaması üzerine TİP, Can Atalay için adalet yürüyüşü başlatmıştı.

5'inci gününde devam eden yürüyüşe; Atalay'ın annesi Şükran Atalay, babası Mustafa Atalay, amcası Abdurrahman Atalay ile aile üyeleri de katılım sağlıyor.

Yürüyüşün beşinci gününde Hatay’ın İskenderun ilçesinden yola çıkan TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a bugün Hatay Tabip Odası ve Eğitim Sen Hatay Şubesi eşlik ediyor.