Beşiktaş tribünlerinde TFF Başkanı Büyükekşi'ye küfürlü tepki: Stadı terk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş tribünlerinden gelen küfürlü tezahüratlar ve tepkiler sonrası Tüpraş Stadyumu’ndan ayrıldı.

Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ı desteklemek için Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile birlikte stadyumdaki yerini aldı.

Mücadelenin ilk devresinin sonunda Beşiktaşlı tribünler, Büyükekşi'ye yönelik olarak küfürlü tezahüratlar ve tepkilerde bulundu.

Fanatik'in haberine göre Büyükekşi, Ahmet Nur Çebi'ye bir şeyler söylerek el kol hareketi yaparak 44. dakikada stadı terk etti. Büyükekşi'nin Çebi'ye "Bana bu küfürleri siz ettiriyorsunuz" dediği iddia edildi.