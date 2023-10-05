AYM'den Can Atalay kararı: Genel Kurul'a sevk edildi

Anayasa Mahkemesi, Gezi davasından tutuklu olan TİP Milletvekili Can Atalay'ın başvurusunu görüştü.

1. Bölümü, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay’ın başvurusunu Genel Kurul’a sevk etti.

Genel Kurul'un ne zaman toplanacağı ve dosyayı ele alacağına dair açıklama yapılmadı.

AYM, daha önce tutuklu milletvekilleriyle ilgili "hak ihlali" kararları vermişti...

AYM'nin TİP milletvekili Can Atalay'ın başvurusunu Genel Kurula sevk etmesinin ardından avukatı Akçay Taşçı Gerçek Gündem'e konuştu.

"Bu karar şu anlama geliyor. Normalde bu başvurular Anayasa Mahkemesi’nin bölümlerine gidiyor. Bölümlerde daha az sayıda hakimlerle karar verilebiliyor. Önce bu bölümler bakar. Bölümün yetkisini aştığını düşünürse daire başkanı, Genel Kurul’a sevk eder" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"Bir milletvekili dokunulmazlığı başvurusu olduğu için de biz zaten Genel Kurul’a gönderilmesini bekliyorduk. Bekliyorduk derken, elbette içtihatlar doğrultusunda bölüm de bu kararı verebilirdi. Ama biraz daha muhtemel görüyorduk biz Genel Kurul’a devretmesini. Genel Kurul’a devretti. Şimdi oradan karar çıkmasını bekleyeceğiz"

SÜRECİN NE KADAR UZAYACAĞI BELLİ DEĞİL

Sürecin ne kadar uzayabileceğine ilişkin sorumuzu da yanıtlayan Akçay, “Açıkçası hiçbir fikrimiz yok. Bizim açımızdan öngörülebilir bir konu değil yani. AYM diğer konularda olduğu gibi bu konuda da kendi takvimini belirliyor. İlan edilmediği müddetçe de bizim bilmemiz mümkün olmuyor” ifadelerini kullandı.

Taşçı, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Ehemmiyeti yüksek konularda bu kararları zaten verebiliyorlar. Spekülatif bir oyalama gibi bir yorum yapmak istemem açıkçası. Biraz daha ‘normal’ görebileceğiz bir karar. Elbette ki önceki içtihatları sabitti AYM’nin, bölüm de verebilirdi bu kararı. Vermesi de gerekirdi."

'BUGÜN BÖLÜM DE İHLAL KARARI VEREBİLİRDİ AMA VERMEDİ'

Atalay’ın avukatı Deniz Özen de Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamalarda, AYM’nin daha önce ‘ihlal’ kararı verdiği benzer örnekleri hatırlattı. Özen, “Bugün de bir ihlal kararı verebilirlerdi. Bunun önünde bir engel yoktu. Daha önce, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Enis Berberoğlu, Leyla Güven’in başvuruları gibi çok sayıda başvuru var. AYM’nin içtihadı artık yerleşik hale gelmiş durumda. Doğrudan bugün bölüm de ihlal kararı verebilirdi ama vermedi. Şimdi Genel Kurul dosyayı değerlendirecek ve bir karar verecek” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Gezi davasında tutuklanan avukat Can Atalay, 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçildi. Atalay, mazbatasının verilmesine rağmen tahliye edilmedi.

Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın bireysel başvurusunun 5 Ekim'de görüşüleceğini 27 Eylül'de açıklamıştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, aylardır önünde bekleyen dosyayla ilgili kararını 28 Eylül'de verdi ve Atalay'ın cezasını onadı.

Kaynak: Gerçek Gündem