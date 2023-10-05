Özgür Özel, CHP İstanbul Kongresi'ne katılıp katılmayacağını açıkladı! İmamoğlu'nun memleketine mi gidecek?

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, İstanbul'da gazetecilerle bir araya geldi. Özel, İstanbul kongresine katılıp katılmayacağını açıkladı.

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CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, İstanbul'da gazetecilerle bir araya geldi. Özel, açıklamalarında partisinin İstanbul kongresine katılıp katılmayacağına yönelik soruyu da yanıtladı.

"İstanbul kongresine katılacak mısınız?" sorusunu yanıtlayan Özel, durumu değerlendirdiklerini belirterek, “Bir yandan İstanbul kongresini bir kurultay provasına çevirmeye çalışan bir hazırlık da var. İstanbul kongresine ya da Trabzon kongresine katılma noktasında bir karar vermek üzereyiz. Ama büyük ihtimalle Trabzon kongresine katılacağız.

İstanbul’daki kongreye genel başkanın da katılmayacağı yönündeki bilgilendirme sonrasında İstanbul’daki kongreye katılmayıp Trabzon kongresine katılmayı değerlendiriyorum.

Trabzon kongresi ile İstanbul kongresi aynı gün. Ekrem Başkan, İstanbul’daki kongrede olacak, onun memleketindeki kongreye katılmanın anlamlı olacağını değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Özel açıklamalarının devamında şunları söyledi:

'REFERANDUMLA İBB SONUÇLARINI KARŞILAŞTIRMAK DOĞRU DEĞİL'

İBB seçimleriyle referandum sonuçlarını karşıtırmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum.

Manisa’da referandumda biz 'hayır' çıkarmıştık ama Manisa’da birinci parti AKP ve belediyesini de MHP yönetiyor.

İstanbul’un Ekrem İmamoğlu tarafından yönetiliyor olması ve yıllarca Erdoğan ve onun atadıkları tarafından yönetilmiyor olması, bu başarıyı hepimizin başarısıyla karşılaştırıp değersizleştirmeyi doğru bulmam.

Özel, 'değişimciler önde mi?' sorusunu şöyle yanıtladı:

Öncelikle İstanbul il başkanını seçecek. İstanbul’u CHP’lilere bırakıyoruz. Bütün delegelerimiz İstanbul’u kim daha iyi yönetebilir, İstanbul’daki parti içindeki uyumu ve iş birliğini sağlayacaklar. İstanbul’u bir ön raund gibi göstermeye çalışmak bir tarafın seçim stratejisi olabilir. Ama İstanbul örgütümüze ve delegelerimize haksızlık olur.

İstanbul seçimlerinin sonucunda delegenin Ankara’da vereceği karar açısından, değişime destek verecek delegenin İstanbul’dan seçilmesi değişimin önünü açacaktır.

Biz İstanbul’dan, partiyi yeniden heyecanlandırıp, küskün seçmeni tekrardan partiye kazandırma yönünde bir sonuç çıkacağına inanıyoruz.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Özgür Özel CHP Ekrem İmamoğlu Trabzon İstanbul
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