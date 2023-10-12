Poligonda kendini başından vurdu!

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde özel bir atış poligonunda kendini başından vuran şahıs hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Poligonda kendini başından vurdu!

Yunusemre ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi’nde faaliyette bulunan özel bir atış poligonunda saat 12.35 sıralarında atış yapmak için gelen poligonun daimi müşterilerinden Mesut Ö., eğitmen kontrolünde güvenlik tedbirleri alınarak tabancayı teslim aldı. Tabancayı hedef kağıdına sıkmayıp çenesinin altına dayayan şahıs, ardından ateş etti. Ağır yaralanan Mesut Ö., kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
İsmail Saymaz, CHP’nin İstanbul’u yeniden kazanabilmesi için 2 şartı açıkladı İsmail Saymaz, CHP’nin İstanbul’u yeniden kazanabilmesi için 2 şartı açıkladı
Konya usulü kısır tarifi! En lezzetli bulgurla yapılıyor ve lezzeti katlanıyor Konya usulü kısır tarifi! En lezzetli bulgurla yapılıyor ve lezzeti katlanıyor
Star TV apar topar final kararı verdi! Sevilen dizi ekrana veda ediyor Star TV apar topar final kararı verdi! Sevilen dizi ekrana veda ediyor
RTÜK kararı Resmi Gazete’de RTÜK kararı Resmi Gazete’de
ÇOK OKUNANLAR
Bankalar tek tek açıkladı: Emekliye dev promosyon müjdesi Bankalar tek tek açıkladı: Emekliye dev promosyon müjdesi
Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı: 3 şirketi sahteymiş! Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı: 3 şirketi sahteymiş!
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç evlendi: İşte düğünden kareler Melek Mosso evlendi: İşte düğünden kareler
Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu intihar etti iddiası: Avukatından açıklama geldi Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu intihar etti iddiası: Avukatından açıklama geldi
Ev hanımlarına emeklilik fırsatı: Detaylar belli oldu! Ev hanımlarına emeklilik fırsatı: Detaylar belli oldu!