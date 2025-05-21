Beşiktaş’ta ‘Yan Baktın’ Dehşeti: Taşla Başladı, Kurşunla Bitti! 7 Kişi Yaralandı
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, 29 yaşındaki Umut E., 'yan bakma' gerekçesiyle başlayan bir kavganın ardından, kaldırım taşıyla başına vurulunca silahını çekerek ateş açtı. Olayda yedi kişi yaralanırken, Umut E. polis ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşananlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
Olay, 18 Mayıs sabahı saat 03.00 civarında Vişnezade Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında yaşandı. İddiaya göre, Umut E. ile içeride bulunan başka bir grup arasında bakışmadan kaynaklı bir tartışma çıktı. Gerginlik kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. İddialara göre, grubun kaldırım taşıyla Umut E.'nin başına vurması sonrası şahıs, yanında taşıdığı silahla karşılık verdi.
7 KİŞİ YARALANDI
Açılan ateş sonucu Efe Ş. (22), Yunus Emre D. (23), Melül E. (23), Muhammed Enes K. (26), Yusuf G. (23), Selim Y. (23) ve Mahmud N. (20) bacaklarından yaralandı. Olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaçmak üzere olan Umut E. ise, olayda kullandığı silahla birlikte Beşiktaş Asayiş Büro ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Umut E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şahsın ‘kasten yaralama’, ‘genel güvenliği tehlikeye sokma’ ve ‘ateşli silahlar kanununa aykırılık’ suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Yaralılar arasında bulunan Melül E.'nin 12, Yunus Emre D.'nin ise 1 suç kaydının bulunduğu belirlendi.
Kaynak: DHA