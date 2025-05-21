ALES'e Girecekler Dikkat! Başvurmak İçin Bugün Son Gün

6 Temmuz’da yapılacak ALES/2 sınavı için başvurular bugün saat 23.59’da sona eriyor. Adayların ÖSYM AİS üzerinden başvuru yapması ve 850 TL sınav ücretini yatırması gerekiyor.

ALES'e Girecekler Dikkat! Başvurmak İçin Bugün Son Gün

2025 ALES/2, 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Adaylar ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda başvurularını gerçekleştirebiliyor. Sınava girecekler için ise bugün kritik. Çünkü son başvurular bugün alınacak. Sınava girmek isteyen adaylar bugün saat 23.59'a kadar başvuru yapabilecek.

ALES BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN.

ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

6 Temmuz'da düzenlenecek sınava girmek isteyen adayların başvuru esnasında 850 TL yatırması gerekiyor.

ALES Başvuruları BaşladıALES Başvuruları BaşladıEğitim

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ÖSYM
Ankara'dan Vicdanları Sızlatan Haber! Yerinden Alınarak Anestezi Verilen Köpek Hayatını Kaybetti Ankara'dan Vicdanları Sızlatan Haber
Her Gün Zencefil Yerseniz Ne Olur? Öğrenince Çok Şaşıracaksınız Her Gün Zencefil Yerseniz Ne Olur? Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
Kaşar Peyniri Satan İşletmede Mide Bulandıran Skandal! Tam 5 Ton Hepsi İmha Edildi… Sahtekarlıkta Ün Yapmışlar Kaşar Peyniri Satan İşletmede Mide Bulandıran Skandal! Tam 5 Ton Hepsi İmha Edildi
Terlik ve Sandaletlerinizi Hazırlayın! Çatlayan ve Kuru Ayak Topuklarını Pamuğa Çeviren Sır Mutfağınızda Terlik ve Sandaletlerinizi Hazırlayın! Çatlayan ve Kuru Ayak Topuklarını Pamuğa Çeviren Sır Mutfakta
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilere 'Hayırlı Olsun' Diyerek Duyurdu: Kurban Bayramı İkramiyesine Yapılacak Zammı Açıkladı Emeklilere 'Hayırlı Olsun' Diyerek Duyurdu: İşte Kurban Bayramı İkramiyesine Yapılacak Zam
Mahfi Eğilmez Türkiye'nin Kanayan Yarasını İfşa Etti Mahfi Eğilmez Türkiye'nin Kanayan Yarasını İfşa Etti
Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a Dev Yeni Rakip Geliyor Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a Dev Yeni Rakip Geliyor
Ehliyet Sahipleri Dikkat! Bunu Yapan Sürücülerin Vay Haline! 22 Bin TL Ceza Kesilecek Ehliyet Sahipleri Dikkat! Bunu Yapan Sürücülerin Vay Haline! 22 Bin TL Ceza Kesilecek
Ve Arda Turan İmzayı Attı! Alacağı Maaş Belli Oldu Ve Arda Turan İmzayı Attı!