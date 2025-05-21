ALES'e Girecekler Dikkat! Başvurmak İçin Bugün Son Gün

2025 ALES/2, 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Adaylar ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda başvurularını gerçekleştirebiliyor. Sınava girecekler için ise bugün kritik. Çünkü son başvurular bugün alınacak. Sınava girmek isteyen adaylar bugün saat 23.59'a kadar başvuru yapabilecek.

ALES BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN.

ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

6 Temmuz'da düzenlenecek sınava girmek isteyen adayların başvuru esnasında 850 TL yatırması gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi