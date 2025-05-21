ALES'e Girecekler Dikkat! Başvurmak İçin Bugün Son Gün
6 Temmuz’da yapılacak ALES/2 sınavı için başvurular bugün saat 23.59’da sona eriyor. Adayların ÖSYM AİS üzerinden başvuru yapması ve 850 TL sınav ücretini yatırması gerekiyor.
2025 ALES/2, 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Adaylar ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda başvurularını gerçekleştirebiliyor. Sınava girecekler için ise bugün kritik. Çünkü son başvurular bugün alınacak. Sınava girmek isteyen adaylar bugün saat 23.59'a kadar başvuru yapabilecek.
ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
6 Temmuz'da düzenlenecek sınava girmek isteyen adayların başvuru esnasında 850 TL yatırması gerekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi