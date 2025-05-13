ALES Başvuruları Başladı

ÖSYM tarafından 6 Temmuz'da uygulanacak ALES için başvurular başladı. 21 Mayıs'a kadar alınacak başvurular ÖSYM'nin internet sitesinden ya da mobil uygulamasından yapılabiliyor.

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ALES Başvuruları Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), internet sitesi üzerinden 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvurularının başladığını duyurdu.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından 21 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

Adaylar, 6 Temmuz'da yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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