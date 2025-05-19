20 Milyonluk Otomobil Kül Olmuştu! Sürücü Serdar Adalı'nın Oğlu Ölümden Döndü

Eyüpsultan’da yanarak küle dönen Ferrari marka otomobilin sürücüsü, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı’nın oğlu Celal Alaz Adalı çıktı. Lüks otomobilin değerinin 20 milyon olduğu öğrenildi.

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Eyüpsultan Hasdal - Kemerburgaz yolunda saat 13.00 sıralarında seyir halindeki Ferrari marka otomobil alev almıştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan aracın motor kısmında yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili durdurmuş ve yangın tüpüyle müdahale etmişti.

20 Milyonluk Otomobil Kül Olmuştu! Sürücü Serdar Adalı'nın Oğlu Ölümden Döndü - Resim : 1

SÜRÜCÜ KİM ÇIKTI

20 milyon lira değerindeki araçta patlamalar meydana gelmiş, lüks otomobil küle dönmüştü. Aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.

20 Milyonluk Otomobil Kül Olmuştu! Sürücü Serdar Adalı'nın Oğlu Ölümden Döndü - Resim : 2

Aracın sürücünün Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı’nın oğlu Celal Alaz Adalı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

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