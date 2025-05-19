Aydın'da Korkutan Deprem
Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. AFAD depreme ilişkin ilk bilgileri paylaştı.
Aydın’ın Germencik ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
AFAD’ın depreme ilişkin paylaştığı ilk bilgilere göre depremin derinliğinin 8.77 kilometre olduğu öğrenildi.
AFAD'ın depreme ilişkin sosyal medyadan yaptığı bilgilendirme şöyle:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 19, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Germencik (Aydın)
Tarih:2025-05-19
Saat:15:58:26 TSİ
Enlem:37.89222 N
Boylam:27.57528 E
Derinlik:8.77 km
Detay:https://t.co/pRl78wWVtT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depreme ilişkin yaptığı bilgilendirmede depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.
Depremin derinliği ise 7.1 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 19, 2025
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) https://t.co/VEHJPDZd4J
19.05.2025, 15:58:27 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 7.1 km#Kandilli
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Kaynak: Haber Merkezi