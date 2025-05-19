Aydın'da Korkutan Deprem

Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. AFAD depreme ilişkin ilk bilgileri paylaştı.

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Aydın'da Korkutan Deprem

Aydın’ın Germencik ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

AFAD’ın depreme ilişkin paylaştığı ilk bilgilere göre depremin derinliğinin 8.77 kilometre olduğu öğrenildi.

AFAD'ın depreme ilişkin sosyal medyadan yaptığı bilgilendirme şöyle:

Kandilli Rasathanesi ise depreme ilişkin yaptığı bilgilendirmede depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

Depremin derinliği ise 7.1 kilometre olarak kaydedildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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