Berat Albayrak talep etti, Muhammed Yakut'a engel geldi!

YouTube'de 'Deliler Delisi' isimli kanalda videolar yayımlamaya başlayan Muhammed Yakut, son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

İktidar ve iktidara yakın iş insanlarının önemli isimleriyle ilgili çeşitli iddialarda bulunan Muhammed Yakut'un altı videosu ile bazı tweetlere AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski bakan Berat Albayrak’ın talebi üzerine erişim engeli getirildiği ortaya çıktı.

ERİŞİME ENGELLENDİ

Engel kararına ilişkin Türkiye’deki internet erişimi ve yasaklarıyla ilgili haberler paylaşan Free Web Turkey, Muhammed Yakut'un “Delilerin Delisi” isimli YouTube kanalının, kanaldaki altı videonun ve bazı tweet’lerin erişime engellendiğini duyurdu.

BERAT ALBAYRAK DETAYI

Muhammed Yakut'un YouTube kanalının engellenmesine ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İktidara yakın isimler hakkında iddialarda bulunan Muhammed Yakut'un “Delilerin Delisi” isimli YouTube kanalı, kanaldaki altı video ve bazı tweet’ler Berat Albayrak’ın talebi üzerine İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Nisan tarihli kararıyla erişime engellendi."

Öte yandan Muhammed Yakut, başka bir hesaptan paylaşım yapmaya devam ediyor.

MUHAMMED YAKUT KİMDİR?

Sosyal medyada “Diyarbakırlı Sedat Peker” benzetmesi yapılan Muhammed Yakut'un Diyarbakırlı olduğu daha önce Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı belirtiliyor. Ayrıca kendisi de eski Diyarbakırspor Başkanı Abdurrahman Yakut’un yeğeni olduğu söyledi. Videolarında da yanında Diyarbakırspor forması bulunduruyor.

MUHAMMED YAKUT'UN SEDAT PEKER İLE İLİŞKİSİ NEDİR?

Muhammed Yakut'un iddiaları sonrası Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, katıldığı KRT TV canlı yayınında, "Yakut'u Sedat Peker mi konuşturuyor?" sorusuna yanıt verdi.

Barkın, "Şimdi Muhammed Yakut, Sedat Peker'in benim kendisiyle iletişim kurmam sonucunda elde ettiğim bilgileri paylaşabilirim. Kendisinin yaklaşık 25 yıldır tanımış olduğu eski bir dostu. Onu ifade edeyim. Şunu da söylüyor bu da doğru: Yakut'un evlatlarıyla Sayın Peker'in evlatları, sürgüne gitmeden önce aynı okullarda eğitim alma hakkına sahipti. Ama Sayın Peker'in benim dışımda herhangi bir kişiyle iletişim kurması ve paylaşımda bulunması olanaklı olmadığı için Yakut'la doğrudan ya da dolaylı bir iletişim kurması mümkün değil. Ben Yakut'u tanımıyorum. Dolasıyla Yakut'un anlattıkları tamamıyla kendi sahibi olduğu bilgilerden ibaret" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem